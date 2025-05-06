VR Bank in Thüringen im Festgeldvergleich

Festgeld von VR Bank in Thüringen

Die VR Bank in Thüringen eG ist eine Genossenschaftsbank mit regionalem Schwerpunkt, deren Festgeldangebote bundesweit über Vergleichsplattformen verfügbar sind. Aus unserer Redaktionssicht richtet sich das Angebot vor allem an Anleger, die ihr Kapital für einen überschaubaren Zeitraum fest anlegen möchten. Die Bank verlangt eine Mindestanlage von 10.000 Euro. Zudem verlängert sich das Festgeld nach Laufzeitende nicht automatisch, sodass Anleger selbst über eine mögliche Wiederanlage entscheiden.

Für wen eignet sich die Bank?

Aus unserer Sicht eignet sich das Angebot insbesondere für Sparer, die Wert auf ein deutsches Genossenschaftsinstitut und eine eher kurzfristige Festgeldanlage legen. Wer neben den Konditionen auch auf Anbieterstruktur und institutionellen Hintergrund achtet, findet hier eine interessante Festgeldoption. Anleger, die längere Laufzeiten oder den höchsten verfügbaren Festgeldzins suchen, sollten den Markt insgesamt vergleichen.