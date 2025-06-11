Volksbank Zollernalb im Festgeldvergleich

Die BluOr Bank mit Hauptsitz in Riga (Lettland) wurde im Jahr 2001 von der BBG Holding gegründet. Ihren Hauptfokus hatte die Bank zunächst auf Unternehmen mit internationalem Handel, weitete das Geschäftsfeld jedoch später auf die Vergabe von Krediten an Privatpersonen aus. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 924,0 Mio. Euro.

Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.