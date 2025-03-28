OYAK ANKER Bank im Festgeldvergleich

Die Rietumu Banka mit Sitz in Riga (Lettland) wurde 1992 gegründet und ist eine private Geschäftsbank. Ihr Hauptgeschäftsfokus liegt auf der Kreditvergabe und Finanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 1,5 Mrd. Euro.

Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.