Magnetiq Bank im Festgeldvergleich

Festgeld von Magnetiq Bank

Die Magnetiq Bank ist eine lettische Digitalbank mit Sitz in Riga und konzentriert sich auf digitale Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Aus unserer Redaktionssicht hebt sich das Institut durch seinen Fokus auf digitale Produkte von vielen klassischen Festgeldanbietern ab. Einlagen sind über die lettische gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Die Absicherung entspricht den innerhalb der Europäischen Union geltenden Standards.

Besonders relevant für deutsche Anleger ist die steuerliche Behandlung. Auf Zinserträge fällt grundsätzlich lettische Quellensteuer an. Durch die rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung kann die Steuerbelastung reduziert werden. Wer das Angebot nutzt, sollte sich daher frühzeitig mit den erforderlichen Unterlagen und Fristen beschäftigen.

Für wen empfehlen wir die Magnetiq Bank?

Aus unserer Sicht eignet sich die Magnetiq Bank insbesondere für Sparer, die europäische Festgeldanbieter in ihre Auswahl einbeziehen und mit den steuerlichen Besonderheiten eines lettischen Angebots vertraut sind. Das digital ausgerichtete Geschäftsmodell unterscheidet die Bank von vielen traditionellen Instituten. Wer eine möglichst einfache steuerliche Abwicklung oder ausschließlich deutsche Anbieter bevorzugt, findet im Markt teilweise passendere Alternativen.