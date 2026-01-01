Magnetiq Bank im Festgeldvergleich

Magnetiq Bank - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
Zins effektivDer effektive Zins stellt den tatsächlichen Ertrag einer Geldanlage dar. Im Gegensatz zum Nominalzins berücksichtigt dieser u.a. den Zeitpunkt der Zinsgutschrift. Dies ist insbesondere bei mehrjährigen Anlagen ein wichtiger Faktor für den Zinsertrag. In den effektiven Zinssatz werden auch etwaige Neukunden-Boni einberechnet. Für die Berechnung wird hier ein beispielhafter Anlagebetrag von 10.000 € verwendet.
|2,53 %
|Zinssatz nominal
|2,5 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A
Kosten
Kostenloses AnlagekontoDie Eröffnung und Führung des Anlagekontos bei unserer Partnerbank ist für Sie immer kostenfrei. Für Ihre Geldanlage über CHECK24 fallen also keine Kosten oder Gebühren, wie z.B. Verwahrentgelte, an.
|keine
|Mindestanlage
|500 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Magnetiq Bank
|Land
|Lettland
|Gründung
|2008
|Die Magnetiq Bank mit Hauptsitz in Riga (Lettland) wurde im Jahr 2008 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Signet Bank AS. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Bankinginfrastruktur, Zahlungslösungen und Kreditangebote für Fintechs, Start-ups und E-Commerce-Dienstleister. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 157 Millionen Euro.
|Informationen zu Lettland
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Lettland
|Gut/A
|Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
|Land
|Lettland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.