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Kreissparkasse Kusel im Festgeldvergleich

Bis zu 1,80 % Zinsen für Festgeld der Kreissparkasse Kusel
bis zu 1,80% Zinsen

Das Wichtigste

  • Nachfolgend finden Sie die Festgeldangebote der Kreissparkasse Kusel. Egal, ob Sie damit schon die passende Bank gefunden haben oder noch vergleichen möchten: So einfach eröffnen Sie Ihr Festgeldkonto im CHECK24 Geldanlage-Vergleich.
  • Das CHECK24 Anlagekonto dient als zentrales Verrechnungskonto, über das Sie Ihr Geld sicher und bequem in Tages- oder Festgeld anlegen können – auch bei ausländischen Banken – ohne zusätzlichen Aufwand.

Festgeld von Kreissparkasse Kusel

Die Kreissparkasse Kusel ist ein eigenständiges Kreditinstitut mit Sitz in Kusel und wurde bereits 1878 gegründet. Aus unserer Redaktionssicht steht das Institut für das klassische Geschäftsmodell einer regional verwurzelten Sparkasse mit Schwerpunkt auf Privat- und Firmenkunden im eigenen Geschäftsgebiet. Das Festgeldangebot ist bundesweit über Vergleichsplattformen verfügbar. Die Kreissparkasse Kusel ist Teil der Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe. Für viele Anlegerinnen und Anleger ist diese Zugehörigkeit ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl eines Festgeldanbieters.

Die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro und richtet sich damit vor allem an Sparer, die einen größeren Betrag für einen festen Zeitraum anlegen möchten. Steuerlich gibt es keine Besonderheiten: Zinserträge werden nach deutschem Steuerrecht behandelt und ein Freistellungsauftrag kann genutzt werden.

Für wen empfehlen wir die Kreissparkasse Kusel?

Aus unserer Sicht eignet sich das Angebot insbesondere für Anleger, die Wert auf ein regional verwurzeltes Sparkasseninstitut und eine klar strukturierte Festgeldanlage legen. Für Anleger mit kleineren Anlagebeträgen gibt es im Markt teilweise Angebote mit niedrigeren Einstiegshürden.

Kreissparkasse Kusel: Festgeldzins im Vergleich

Kreissparkasse Kusel - Festgeld 1 Jahr

10
Exzellent
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
1,8 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
1,8 %
Zinssatz nominal1,8 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage10.000 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Kreissparkasse Kusel
LandDeutschland
Gründung1878
Die Kreissparkasse Kusel mit Hauptsitz in Kusel wurde im Jahr 1878 gegründet und ist ein eigenständiges Kreditinstitut ohne Muttergesellschaft. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen im eigenen Geschäftsgebiet. Die Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 2,12 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Als eigenständiges Kreditinstitut ist die Kreissparkasse Kusel Teil des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Sicherungssystem erfüllt die Anforderungen der gesetzlichen Einlagensicherung, durch welche Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Person abgesichert sind. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge einschließlich der erworbenen Zinsansprüche. Darüber hinaus soll die freiwillige Institutssicherung verhindern, dass ein Entschädigungsfall überhaupt eintritt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie auf der Website der Kreissparkasse Kusel.

In 3 Schritten: Kreissparkasse Kusel Festgeld anlegen mit CHECK24

  • Beste Festgeldzinsen im Festgeldvergleich finden

    Geben Sie Ihren verfügbaren Anlagebetrag sowie die gewünschte Laufzeit an. Wenn Sie die Laufzeiten anpassen, kann sich auch der Zins verändern.

  • Auf Landesbonität und Ertrag achten

    Vergleichen Sie die Zinserträge miteinander. Hier sind eventuelle Bonuszahlungen schon eingerechnet. Je besser die Landesbonität des Anbieters, umso sicherer ist Ihr Geld angelegt.

  • Festgeldkonto eröffnen und Geld einzahlen

    Haben Sie sich für ein Festgeldkonto entschieden, können Sie es einfach und schnell über CHECK24 eröffnen. Danach müssen Sie nur noch die festgelegte Summe auf das Konto einzahlen.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto: 

Überschrift
Eine Infografik zeigt, wie das CHECK24-Anlagekonto funktioniert.
Text

Alternativen zum Festgeld der Kreissparkasse Kusel

Bester Zins

Magnetiq Bank - Festgeld 1 Jahr

7,8
Gut
Angebotsbewertung
Lettland
Land
A
Landesbonität
3,20 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,20 %
Zinssatz nominal3,16 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage500 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Magnetiq Bank
LandLettland
Gründung2008
Die Magnetiq Bank mit Hauptsitz in Riga (Lettland) wurde im Jahr 2008 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Signet Bank AS. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Bankinginfrastruktur, Zahlungslösungen und Kreditangebote für Fintechs, Start-ups und E-Commerce-Dienstleister. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 157 Millionen Euro.
Informationen zu Lettland
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität LettlandGut/A
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
LandLettland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

BGFIBank Europe - Festgeld 1 Jahr

8,8
Großartig
Angebotsbewertung
Frankreich
Land
A+
Landesbonität
3,19 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,19 %
Zinssatz nominal3,15 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Frankreich fallen keine ausländischen Steuern an. Anlagen bei der BGFI Bank Europe werden treuhänderisch von der C24 Bank verwaltet und daher nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der C24 Bank einen Freistellungsauftrag ein). Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur BGFIBank Europe
LandFrankreich
Gründung2009
Die 2009 gegründete BGFIBank Europe mit Sitz in Paris ist die französische Tochtergesellschaft der Bankengruppe BGFIBank. Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Handels- und Exportfinanzierung, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzmanagement. Hierzu gehören unter anderem Vorfinanzierung, Diskontierung, Factoring und die Kreditvergabe. Die Bilanzsumme der BGFIBank Europe beläuft sich im Jahr 2023 auf 674 Mio. Euro.
Informationen zu Frankreich
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität FrankreichGut/A+
Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,9 Billionen Euro im Jahr 2024. Frankreich hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, mit starken Sektoren in der Luftfahrt, Automobilindustrie, Chemie sowie im Bereich Luxusgüter. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanz- und Tourismussektor, ist ebenfalls bedeutend. Das Land ist bekannt für seine wirtschaftliche Stabilität, unterstützt durch eine gut regulierte Finanzindustrie und eine robuste Infrastruktur. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen bietet Frankreich ein attraktives und sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandFrankreich
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

MAX Festgeld - Festgeld 1 Jahr

8,0
Sehr gut
Angebotsbewertung
Slowakei
Land
A
Landesbonität
3,14 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,14 %
Zinssatz nominal3,14 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage100 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der slowakischen Quellensteuer in Höhe von 19 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur MAX Festgeld
LandSlowakei
Gründung1990
Die VUB mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei) wurde im Jahr 1990 gegründet und ist Teil der Intesa Sanpaolo Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Hypotheken- und Konsumentenkredite, Einlagen- und Zahlungsverkehrsprodukte sowie dazugehörige Dienstleistungen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 24,4 Mrd. Euro.
Informationen zu Slowakei
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität SlowakeiGut/A
Die Slowakei hat sich zu einer stabilen Volkswirtschaft in Zentralosteuropa entwickelt, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 131 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die slowakische Wirtschaft ist stark exportorientiert, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau und Elektronik. Der Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich IT, wächst ebenfalls schnell. Die Wirtschaft ist stabil, unterstützt durch eine niedrige Arbeitslosenquote und einen gut kapitalisierten Bankensektor. Die Slowakei profitiert von ihrer EU-Mitgliedschaft und der Nutzung des Euro, was sie zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSlowakei
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Slowakei ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fond ochrany vkladov) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

URBO - Festgeld 1 Jahr

8,0
Sehr gut
Angebotsbewertung
Litauen
Land
A
Landesbonität
3,13 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,13 %
Zinssatz nominal3,13 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage10.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der litauischen Quellensteuer in Höhe von 15 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur URBO
LandLitauen
Gründung1992
Die URBO mit Hauptsitz in Vilnius (Litauen) wurde im Jahr 1992 gegründet. Zu den Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören das Geschäft mit Privatkunden sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 548,1 Mio. Euro.
Informationen zu Litauen
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität LitauenGut/A
Litauen ist eine der dynamischeren Volkswirtschaften im Baltikum mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 78 Milliarden Euro im Jahr 2024. Litauen hat eine diversifizierte Wirtschaft mit starken Sektoren in der Fertigung, insbesondere Maschinenbau und Elektronik, sowie einem wachsenden Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Digitalisierung und die hohe Innovationskraft des Landes. Litauen profitiert von einer stabilen makroökonomischen Lage, einer soliden Bankenstruktur und einer guten Erreichbarkeit europäischer Märkte. Für Anleger bietet Litauen aufgrund seiner wirtschaftlichen Stabilität und der attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen ein interessantes Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandLitauen
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Litauen ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: (Deposit and Investment Insurance) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

BluOr Bank - Festgeld 1 Jahr

7,9
Gut
Angebotsbewertung
Lettland
Land
A
Landesbonität
3,13 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,13 %
Zinssatz nominal3,13 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur BluOr Bank
LandLettland
Gründung2001
Die BluOr Bank mit Hauptsitz in Riga (Lettland) wurde im Jahr 2001 von der BBG Holding gegründet. Ihren Hauptfokus hatte die Bank zunächst auf Unternehmen mit internationalem Handel, weitete das Geschäftsfeld jedoch später auf die Vergabe von Krediten an Privatpersonen aus. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 924,0 Mio. Euro.
Informationen zu Lettland
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität LettlandGut/A
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
LandLettland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

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