Kreissparkasse Kusel im Festgeldvergleich

Kreissparkasse Kusel - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
Zins effektivDer effektive Zins stellt den tatsächlichen Ertrag einer Geldanlage dar. Im Gegensatz zum Nominalzins berücksichtigt dieser u.a. den Zeitpunkt der Zinsgutschrift. Dies ist insbesondere bei mehrjährigen Anlagen ein wichtiger Faktor für den Zinsertrag. In den effektiven Zinssatz werden auch etwaige Neukunden-Boni einberechnet. Für die Berechnung wird hier ein beispielhafter Anlagebetrag von 10.000 € verwendet.
|1,8 %
|Zinssatz nominal
|1,8 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
Kostenloses AnlagekontoDie Eröffnung und Führung des Anlagekontos bei unserer Partnerbank ist für Sie immer kostenfrei. Für Ihre Geldanlage über CHECK24 fallen also keine Kosten oder Gebühren, wie z.B. Verwahrentgelte, an.
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Kreissparkasse Kusel
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1878
|Die Kreissparkasse Kusel mit Hauptsitz in Kusel wurde im Jahr 1878 gegründet und ist ein eigenständiges Kreditinstitut ohne Muttergesellschaft. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen im eigenen Geschäftsgebiet. Die Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 2,12 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Als eigenständiges Kreditinstitut ist die Kreissparkasse Kusel Teil des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Sicherungssystem erfüllt die Anforderungen der gesetzlichen Einlagensicherung, durch welche Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Person abgesichert sind. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge einschließlich der erworbenen Zinsansprüche. Darüber hinaus soll die freiwillige Institutssicherung verhindern, dass ein Entschädigungsfall überhaupt eintritt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie auf der Website der Kreissparkasse Kusel.