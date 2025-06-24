Izola Bank im Festgeldvergleich

Izola Bank - Festgeld 3 Monate
Zinssatz effektiv
|1,91 %
|Zinssatz nominal
|1,9 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|3 Monate
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|25.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Malta fallen keine ausländischen Steuern an. Anlagen bei der Izola Bank werden treuhänderisch von der C24 Bank verwaltet und daher nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der C24 Bank einen Freistellungsauftrag ein). Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Izola Bank
|Land
|Malta
|Gründung
|1994
|Die Izola Bank mit Hauptsitz in Valletta (Malta) wurde im Jahr 1994 gegründet und ist Teil der Van Marcke Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld liegt in der Vergabe von Tages- und Festgeldkonten, sowie Wohnbaudarlehen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 508,0 Mio. Euro.
|Informationen zu Malta
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Malta
|Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Malta
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Malta ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Depositor Compensation Scheme Malta) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.