Internationales Bankhaus Bodensee im Festgeldvergleich

Festgeld von Internationales Bankhaus Bodensee

Die Internationales Bankhaus Bodensee AG, kurz IBB AG, ist eine Privatbank mit Sitz in Friedrichshafen. Sie wurde 1996 gegründet und gehört mehrheitlich zur Würth Gruppe. Zu ihren Geschäftsfeldern zählen insbesondere das Firmenkundengeschäft, gewerbliche Immobilienfinanzierungen und das Private Banking. Aus unserer Redaktionssicht hebt sich das Festgeldangebot vor allem durch die Auswahl unterschiedlicher Laufzeiten ab. Das Festgeld kann für Zeiträume von sechs Monaten bis fünf Jahren abgeschlossen werden. Bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr werden die Zinsen jährlich auf das CHECK24 Anlagekonto ausgezahlt und stehen damit bereits während der Laufzeit zur Verfügung. Zum Laufzeitende kann eine Verlängerung beantragt werden. Die Mindestanlage beträgt 30.000 Euro, die Maximalanlage 100.000 Euro.

Für wen empfehlen wir die IBB AG beim Festgeld?

Das Angebot kann sich insbesondere für Sparer eignen, die mindestens 30.000 Euro anlegen und bei der Laufzeit flexibel wählen möchten. Für längerfristig orientierte Anleger kann die jährliche Auszahlung der Zinsen interessant sein, da sie bereits während der Laufzeit über die Erträge verfügen können. Wer einen kleineren Betrag anlegen oder ausschließlich den höchsten verfügbaren Festgeldzins nutzen möchte, sollte weitere Angebote im Vergleich berücksichtigen.