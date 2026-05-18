Industra Bank im Festgeldvergleich

Festgeld von Industra Bank

Die Industra Bank ist eine lettische Bank mit Sitz in Riga. Sie wurde 1994 gegründet und bietet unter anderem Kredite, Investments sowie Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an. Aus unserer Redaktionssicht bietet das Festgeldangebot unterschiedliche Möglichkeiten für die Anlageplanung. Zur Auswahl stehen sechs Monate sowie ein, zwei, drei, vier und fünf Jahre. Die Mindestanlage beträgt 20.000 Euro, die maximale Anlagesumme 100.000 Euro. Eine Verlängerung nach Laufzeitende ist möglich. Die Zinsgutschrift erfolgt bei allen Laufzeiten zum Ende der Anlage. Bei mehrjährigen Anlagen stehen die Zinserträge somit nicht jährlich zur Verfügung.

Steuerlich sind Besonderheiten zu beachten: Auf die Zinserträge fällt lettische Quellensteuer von 25,5 Prozent an. Mit einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung lässt sich diese auf 10 Prozent reduzieren. Die verbleibenden 10 Prozent können grundsätzlich im Rahmen der deutschen Steuererklärung auf die deutsche Steuer angerechnet werden. Die Einlagen sind über die gesetzliche lettische Einlagensicherung bis insgesamt 100.000 Euro pro Person und Bank geschützt. Diese Grenze umfasst auch erworbene Zinsansprüche. Wer den maximalen Anlagebetrag ausschöpft, sollte deshalb berücksichtigen, dass hinzukommende Zinsen die Sicherungsgrenze überschreiten können.

Für wen kommt die Industra Bank beim Festgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht kommt das Angebot insbesondere für Sparer infrage, die mindestens 20.000 Euro anlegen und zwischen kürzeren und mehrjährigen Laufzeiten wählen möchten. Dabei sollten sie die Zinszahlung am Laufzeitende und den zusätzlichen Aufwand durch die lettische Quellensteuer berücksichtigen. Wer regelmäßige Zinsauszahlungen, eine niedrigere Mindestanlage oder eine Abwicklung ohne ausländische Quellensteuer bevorzugt, sollte weitere Angebote vergleichen.