INDEXO Banka im Festgeldvergleich

Festgeld von INDEXO Banka

Die INDEXO Banka ist eine lettische Bank mit Sitz in Riga. Sie wurde 2022 gegründet, gehört zur INDEXO Group und konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft.

Bei diesem Festgeldangebot können Sparer zwischen ein-, zwei- und dreijährigen Laufzeiten wählen. Bei mehrjährigen Anlagen erfolgt die Zinsgutschrift jährlich. Die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro, die maximale Anlagesumme 100.000 Euro. Bei der steuerlichen Abwicklung sind Besonderheiten zu beachten: Lettland erhebt grundsätzlich 25,5 Prozent Quellensteuer auf Zinserträge. Mit einer Ansässigkeitsbescheinigung lässt sich der Abzug auf 10 Prozent reduzieren. Die gesetzliche lettische Einlagensicherung schützt Einlagen einschließlich erworbener Zinsansprüche bis insgesamt 100.000 Euro pro Person und Bank. Diese Grenze sollte auch bei der Wahl des Anlagebetrags berücksichtigt werden.

Für wen kommt die INDEXO Banka beim Festgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht kommt das Angebot für Sparer infrage, die mindestens 10.000 Euro für ein bis drei Jahre fest anlegen und ihre Anlage über CHECK24 verwalten möchten. Bei zwei- und dreijährigen Laufzeiten ist die jährliche Zinsgutschrift ein relevantes Merkmal. Zu berücksichtigen sind der zusätzliche Aufwand durch die lettische Quellensteuer und die fehlende Verlängerungsoption. Wer ohne ausländische Quellensteuer anlegen oder kleinere Beträge investieren möchte, sollte weitere Angebote vergleichen.