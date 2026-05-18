INDEXO Banka im Festgeldvergleich

INDEXO Banka - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|3,45 %
|Zinssatz nominal
|3,4 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|nicht möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur INDEXO Banka
|Land
|Lettland
|Gründung
|2022
|Die Indexo Banka mit Hauptsitz in Riga, Lettland wurde im Jahr 2022 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der INDEXO Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das Privatkundengeschäft. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 87 Millionen Euro.
|Informationen zu Lettland
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Lettland
|Gut/A
|Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
|Land
|Lettland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
INDEXO Banka - Festgeld 2 Jahre
Zinssatz effektiv
|3,55 %
|Zinssatz nominal
|3,5 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|2 Jahre
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Verlängerung
|nicht möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur INDEXO Banka
|Land
|Lettland
|Gründung
|2022
|Die Indexo Banka mit Hauptsitz in Riga, Lettland wurde im Jahr 2022 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der INDEXO Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das Privatkundengeschäft. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 87 Millionen Euro.
|Informationen zu Lettland
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Lettland
|Gut/A
|Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
|Land
|Lettland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
INDEXO Banka - Festgeld 3 Jahre
Zinssatz effektiv
|3,65 %
|Zinssatz nominal
|3,6 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|3 Jahre
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Verlängerung
|nicht möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur INDEXO Banka
|Land
|Lettland
|Gründung
|2022
|Die Indexo Banka mit Hauptsitz in Riga, Lettland wurde im Jahr 2022 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der INDEXO Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das Privatkundengeschäft. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 87 Millionen Euro.
|Informationen zu Lettland
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Lettland
|Gut/A
|Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
|Land
|Lettland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.