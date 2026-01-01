IKB Deutsche Industriebank im Festgeldvergleich

Festgeld von IKB Deutsche Industriebank

Die IKB Deutsche Industriebank AG wurde 1924 gegründet und hat ihren Sitz in Düsseldorf. Das Institut ist auf die Finanzierung des deutschen Mittelstands und der Industrie spezialisiert. Aus unserer Redaktionssicht hebt sich die IKB im Festgeldvergleich vor allem durch ihren Fokus auf kurze Laufzeiten ab und richtet sich damit an Anleger, die ihr Geld nur für einen überschaubaren Zeitraum fest anlegen möchten.

Einlagen unterliegen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung. Darüber hinaus ist die IKB Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Steuerlich gibt es keine Besonderheiten: Zinserträge werden nach deutschem Steuerrecht behandelt und ein Freistellungsauftrag kann genutzt werden. Das Festgeld wird mit Laufzeiten von drei und sechs Monaten angeboten und eignet sich damit insbesondere für kurzfristige Anlageentscheidungen. Die Mindestanlage beträgt 5.000 Euro.

Für wen empfehlen wir die IKB?

Aus unserer Sicht eignet sich die IKB insbesondere für Anleger, die eine kurzfristige Festgeldanlage bei einer etablierten deutschen Bank suchen. Die Kombination aus kurzen Laufzeiten und einer Mindestanlage von 5.000 Euro macht das Angebot vor allem für Sparer interessant, die ihr Kapital planbar anlegen möchten, ohne sich über mehrere Jahre zu binden.