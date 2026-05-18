Bankhaus Rautenschlein im Festgeldvergleich

Festgeld von Bankhaus Rautenschlein

Das Bankhaus Rautenschlein AG ist eine deutsche Privatbank mit Sitz im niedersächsischen Schöningen. Das Institut wurde 1899 gegründet und ist vor allem auf die Finanzierung landwirtschaftlicher Betriebe spezialisiert. Aus unserer Redaktionssicht hebt sich das Festgeldangebot vor allem durch die Auswahl unterschiedlicher Laufzeiten ab. Diese reichen von drei Monaten bis zu zehn Jahren und decken damit sowohl kürzere als auch langfristige Anlagezeiträume ab. Bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr werden die Zinsen jährlich auf das CHECK24 Anlagekonto ausgezahlt und stehen dort zur Verfügung. Ein automatischer Zinseszinseffekt innerhalb der Festgeldanlage entsteht dadurch nicht. Die Anlage kann zum Laufzeitende auf Antrag verlängert werden. Die Mindestanlage beträgt 25.000 Euro, maximal können 250.000 Euro angelegt werden.

Für wen empfehlen wir das Bankhaus Rautenschlein?

Aus unserer Redaktionssicht eignet sich das Angebot insbesondere für Sparer, die mindestens 25.000 Euro anlegen und zwischen kurzen und langen Laufzeiten wählen möchten. Die Laufzeiten von bis zu zehn Jahren können für Anleger interessant sein, die einen Betrag langfristig zu einem festen Zinssatz anlegen und währenddessen nicht darauf zugreifen müssen. Wer einen kleineren Betrag anlegen möchte, sollte weitere Festgeldangebote vergleichen.