Avida im Festgeldvergleich

Festgeld von Avida

Die Avida Finans AB ist ein schwedisches Kreditinstitut mit Sitz in Stockholm, dessen Geschichte bis ins Jahr 1985 zurückreicht. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf Finanzierungen für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Aus unserer Redaktionssicht zeichnet sich das Festgeldangebot vor allem durch die niedrige Mindestanlage und die Auswahl unterschiedlicher Laufzeiten aus.

Bereits ab einem Euro können Sparer bei Avida Festgeld anlegen. Damit eignet sich das Angebot auch für kleinere Anlagebeträge. Bei der Laufzeitwahl sollten Anleger auf den Zeitpunkt der Zinsgutschrift achten: Werden die Zinsen erst bei Fälligkeit ausgezahlt, entsteht während der Laufzeit kein Zinseszinseffekt. Einlagen unterliegen der schwedischen gesetzlichen Einlagensicherung, deren Sicherungsgrenze in schwedischen Kronen festgelegt ist. Die Anlage selbst erfolgt in Euro. Für deutsche Anleger fällt keine schwedische Quellensteuer an; Zinserträge müssen in Deutschland versteuert werden.

Für wen empfehlen wir Avida beim Festgeld?

Aus unserer Redaktionssicht eignet sich Avida insbesondere für Sparer, die europäische Festgeldanbieter berücksichtigen und bereits mit kleineren Beträgen anlegen möchten. Die niedrige Einstiegshürde und die Auswahl unterschiedlicher Laufzeiten ermöglichen eine Anpassung an den persönlichen Anlagehorizont.