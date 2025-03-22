MEINE BANK im Tagesgeldvergleich

Tagesgeld von MEINE BANK

Die MEINE BANK ist eine Marke der Volksbank Mittelhessen eG mit Sitz in Gießen. Die Volksbank Mittelhessen wurde 1858 gegründet und zählt zu den größeren Genossenschaftsbanken in Deutschland. Aus unserer Redaktionssicht verbindet das Tagesgeldangebot die digitale Ausrichtung einer Direktbankmarke mit dem Hintergrund eines etablierten genossenschaftlichen Kreditinstituts.

Einlagen unterliegen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung. Ein besonderes Merkmal ist die fehlende Mindestanlage. Dadurch eignet sich das Angebot sowohl für kleinere Rücklagen als auch für größere frei verfügbare Geldbeträge. Steuerlich gibt es keine Besonderheiten: Zinserträge werden nach deutschem Steuerrecht behandelt und ein Freistellungsauftrag kann genutzt werden.

Für wen empfehlen wir die MEINE BANK?

Aus unserer Sicht eignet sich die MEINE BANK insbesondere für Sparer, die Wert auf ein digitales Tagesgeldangebot mit dem Hintergrund einer etablierten Genossenschaftsbank legen. Die Kombination aus keiner Mindestanlage und genossenschaftlicher Trägerbank unterscheidet das Angebot von vielen Wettbewerbern.