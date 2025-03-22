MEINE BANK im Tagesgeldvergleich

MEINE BANK - Tagesgeld
Zinssatz effektiv
Zins effektivDer effektive Zins stellt den tatsächlichen Ertrag einer Geldanlage dar. Im Gegensatz zum Nominalzins berücksichtigt dieser u.a. den Zeitpunkt der Zinsgutschrift. Dies ist insbesondere bei mehrjährigen Anlagen ein wichtiger Faktor für den Zinsertrag. In den effektiven Zinssatz werden auch etwaige Neukunden-Boni einberechnet. Für die Berechnung wird hier ein beispielhafter Anlagebetrag von 10.000 € verwendet.
|2,80 %
|Zinssatz nominal
|2,80 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|kalenderjährlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
Kostenloses AnlagekontoDie Eröffnung und Führung des Anlagekontos bei unserer Partnerbank ist für Sie immer kostenfrei. Für Ihre Geldanlage über CHECK24 fallen also keine Kosten oder Gebühren, wie z.B. Verwahrentgelte, an.
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur MEINE BANK
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1858
|Die MEINE BANK ist eine Marke der Volksbank Mittelhessen eG mit Hauptsitz in Gießen. Die Volksbank Mittelhessen wurde im Jahr 1858 gegründet. Der Hauptkundenfokus der Bank liegt auf Privatpersonen in ganz Deutschland. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 14,6 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die MEINE BANK (eine Marke der Volksbank Mittelhessen eG) ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) angeschlossen. Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.