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MEINE BANK im Tagesgeldvergleich

Bis zu 2,80 % Zinsen für Tagesgeld der MEINE BANK
bis zu 2,80% Zinsen

Das Wichtigste

  • Nachfolgend finden Sie die Tagesgeldangebote der MEINE BANK. Egal, ob Sie damit schon die passende Bank gefunden haben oder noch vergleichen möchten: So einfach eröffnen Sie Ihr Tagesgeldkonto im CHECK24 Geldanlage-Vergleich.
  • Erfahren Sie, wie andere Sparer die MEINE BANK bewerten – von der Kontoeröffnung über den Anlageprozess bis hin zu den Konditionen.
  • Das CHECK24 Anlagekonto dient als zentrales Verrechnungskonto, über das Sie Ihr Geld sicher und bequem in Tages- oder Tagesgeld anlegen können – auch bei ausländischen Banken – ohne zusätzlichen Aufwand.

Tagesgeld von MEINE BANK

Die MEINE BANK ist eine Marke der Volksbank Mittelhessen eG mit Sitz in Gießen. Die Volksbank Mittelhessen wurde 1858 gegründet und zählt zu den größeren Genossenschaftsbanken in Deutschland. Aus unserer Redaktionssicht verbindet das Tagesgeldangebot die digitale Ausrichtung einer Direktbankmarke mit dem Hintergrund eines etablierten genossenschaftlichen Kreditinstituts.

Einlagen unterliegen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung. Ein besonderes Merkmal ist die fehlende Mindestanlage. Dadurch eignet sich das Angebot sowohl für kleinere Rücklagen als auch für größere frei verfügbare Geldbeträge. Steuerlich gibt es keine Besonderheiten: Zinserträge werden nach deutschem Steuerrecht behandelt und ein Freistellungsauftrag kann genutzt werden.

Für wen empfehlen wir die MEINE BANK?

Aus unserer Sicht eignet sich die MEINE BANK insbesondere für Sparer, die Wert auf ein digitales Tagesgeldangebot mit dem Hintergrund einer etablierten Genossenschaftsbank legen. Die Kombination aus keiner Mindestanlage und genossenschaftlicher Trägerbank unterscheidet das Angebot von vielen Wettbewerbern.

MEINE BANK: Tagesgeldzins im Vergleich

MEINE BANK - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
2,80 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,80 %
Zinssatz nominal2,80 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftkalenderjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur MEINE BANK
LandDeutschland
Gründung1858
Die MEINE BANK ist eine Marke der Volksbank Mittelhessen eG mit Hauptsitz in Gießen. Die Volksbank Mittelhessen wurde im Jahr 1858 gegründet. Der Hauptkundenfokus der Bank liegt auf Privatpersonen in ganz Deutschland. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 14,6 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die MEINE BANK (eine Marke der Volksbank Mittelhessen eG) ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) angeschlossen. Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

Kundenmeinungen über Tagesgeld der MEINE BANK

Letzte 12 Monate
Gesamter Zeitraum
4,1 (24 Bewertungen)
5 Sterne
12
4 Sterne
8
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Sterne
3
CD
Candan D.
22.03.2025
Kein richtiger Support, wirkt unnahbar, und etwas undurchsichtiger Prozess
PS
Peter Erwin S.
22.03.2025
Besonders hat mir Gefallen das man bei Rückfragen jederzeit einen Ansprechpartner ans Telefon bekommt
sR
steffen R.
22.03.2025
Alles gut gelaufen und ging super
WF
Wolfgang Frieder F.
22.03.2025
Abwicklung lief gut, hilfsbereite Mitarbeiter.
CR
Carina R.
22.03.2025
Die Einrichtung war etwas kompliziert. Schnelle Hilfe dazu , war der Telefonkontakt. Keine Warteschleife am Telefon, alle Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden.
mehr
nächste »

In 3 Schritten: MEINE BANK Tagesgeld anlegen mit CHECK24

Tagesgeldzinsen vergleichen

Im CHECK24 Tagesgeldvergleich finden Sie online anhand verschiedener Filtermöglichkeiten besonders schnell das für Sie beste Tagesgeldkonto. So können Sie sich beispielsweise ausschließlich besonders sichere Tagesgeld-Anbieter anzeigen lassen, bei denen die Bank in einem EU-Staat mit der besten Landesbonität AAA ansässig ist.

Kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen

Haben Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden, sind zur Kontoeröffnung noch einige Angaben zu Ihrer Person sowie zu dem Referenzkonto, auf das Ihre Zinserträge ausgezahlt werden sollen, erforderlich. Per E-Mail erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Bank Ihr Tagesgeldkonto eröffnet hat.

Tagesgeld einzahlen

Im letzten Schritt können Sie nun den gewünschten Anlagebetrag als Tagesgeld bei der von Ihnen gewählten Bank einzahlen. Haben Sie ein Tagesgeldangebot gewählt, das Sie über das „CHECK24 Anlagekonto" verwalten, können Sie in Zukunft ohne neue Kontoeröffnung zu anderen Tagesgeldern mit diesem Label wechseln.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto: 

Überschrift
Eine Infografik zeigt, wie das CHECK24-Anlagekonto funktioniert.
Text

Alternativen zum Tagesgeld der MEINE BANK

Bester Zins

norisbank - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

6,8
Befriedigend
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
4,06 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
4,06 %
Zinssatz nominal4,00 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftvierteljährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
3,90 €
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden von CHECK24 direkt zum digitalen Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet und können dort den Prozess abschließen.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur norisbank
LandDeutschland
Gründung1965
Die norisbank ist eine deutsche Direktbank, die 1965 in Nürnberg gegründet wurde. Seit 2006 gehört sie zur Deutsche Bank Gruppe. Als Online-Bank bietet sie Girokonten, Kreditkarten, Kredite und Sparprodukte an, ohne ein Filialnetz zu unterhalten. Kunden können ihre Bankgeschäfte über das Internet, Telefon oder mobile Anwendungen abwickeln.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Zusätzlich zur Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) ist die norisbank Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
Spanien
Land
A+
Landesbonität
3,32 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,32 %
Zinssatz nominal3,27 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

8,9
Großartig
Angebotsbewertung
Schweden
Land
AAA
Landesbonität
3,30 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,30 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 104.162 €, Stand 17.07.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 104.162 €, Stand 17.07.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.

Bank of Scotland - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
3,25 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,25 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentDie Bank of Scotland benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank of Scotland weitergeleitet. Folgende Verfahren stehen zur Auswahl: VideoIdent oder PostIdent.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Bank of Scotland
LandDeutschland
Gründung2019
Die Bank of Scotland mit Hauptsitz in Deutschland wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lloyds Banking Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Geldanlage und Kredite. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 30 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

ING - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

6,7
Befriedigend
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
3,20 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,20 %
Zinssatz nominal3,20 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftkalenderjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
4,90 €
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem Videoident-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur ING
LandDeutschland
Gründung1965
Die ING mit Hauptsitz in Frankfurt am Main wurde im Jahr 1965 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen ING Groep N.V. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2024 auf 200,4 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die ING Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.

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