Raiffeisenbank Gymnich im Festgeldvergleich

Festgeld von Raiffeisenbank Gymnich

Die Raiffeisenbank Gymnich eG ist eine regional verwurzelte Genossenschaftsbank mit Sitz in Erftstadt-Gymnich. Sie wurde 1897 gegründet und zählt mit einer Bilanzsumme von rund 217 Millionen Euro zu den kleineren deutschen Kreditinstituten. Aus unserer Redaktionssicht fällt das Festgeldangebot vor allem durch seine langen Laufzeiten auf. Das Festgeld kann mit Laufzeiten von vier bis zehn Jahren abgeschlossen werden und richtet sich damit ausschließlich an langfristig orientierte Anleger. Bei den angebotenen Laufzeiten erfolgt die Zinsgutschrift jährlich. Die Mindestanlage beträgt 50.000 Euro, maximal können 500.000 Euro angelegt werden. Eine Verlängerung zum Laufzeitende ist nicht vorgesehen; der Anlagebetrag wird nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit ausgezahlt.

Für wen empfehlen wir die Raiffeisenbank Gymnich?

Aus unserer Redaktionssicht eignet sich das Angebot insbesondere für Sparer, die mindestens 50.000 Euro für einen Zeitraum von vier bis zehn Jahren fest anlegen möchten. Der vereinbarte Zinssatz gilt während der gesamten gewählten Laufzeit. Wer kürzere Laufzeiten bevorzugt, einen kleineren Betrag anlegen oder sein Geld flexibler verfügbar halten möchte, sollte weitere Angebote vergleichen. Bei Anlagebeträgen von mehr als 100.000 Euro sollte zudem der Unterschied zwischen dem gesetzlichen Entschädigungsanspruch und der zusätzlichen genossenschaftlichen Institutssicherung berücksichtigt werden.