CVW-Privatbank AG im Festgeldvergleich

CVW-Privatbank AG - Festgeld 6 Monate
Zinssatz effektiv
|2,26 %
|Zinssatz nominal
|2,25 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|6 Monate
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur CVW-Privatbank AG
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1884
|Die CVW-Privatbank AG wurde im Jahr 1884 in Wilhermsdorf gegründet. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden ein umfassendes Spektrum vom Finanzdienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten an. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 135 Mio. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die CVW-Privatbank AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.
CVW-Privatbank AG - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|2,25 %
|Zinssatz nominal
|2,25 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur CVW-Privatbank AG
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1884
|Die CVW-Privatbank AG wurde im Jahr 1884 in Wilhermsdorf gegründet. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden ein umfassendes Spektrum vom Finanzdienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten an. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 135 Mio. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die CVW-Privatbank AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.
CVW-Privatbank AG - Festgeld 10 Jahre
Zinssatz effektiv
|3 %
|Zinssatz nominal
|3 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|10 Jahre
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur CVW-Privatbank AG
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1884
|Die CVW-Privatbank AG wurde im Jahr 1884 in Wilhermsdorf gegründet. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden ein umfassendes Spektrum vom Finanzdienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten an. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 135 Mio. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die CVW-Privatbank AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.