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CVW-Privatbank AG im Festgeldvergleich

Bis zu 3,00 % Zinsen für Festgeld der CVW-Privatbank AG
bis zu 3,00% Zinsen

Das Wichtigste

  • Nachfolgend finden Sie die Festgeldangebote der CVW-Privatbank AG. Egal, ob Sie damit schon die passende Bank gefunden haben oder noch vergleichen möchten: So einfach eröffnen Sie Ihr Festgeldkonto im CHECK24 Geldanlage-Vergleich.
  • Das CHECK24 Anlagekonto dient als zentrales Verrechnungskonto, über das Sie Ihr Geld sicher und bequem in Tages- oder Festgeld anlegen können – auch bei ausländischen Banken – ohne zusätzlichen Aufwand.

CVW-Privatbank AG: Festgeldzins im Vergleich

CVW-Privatbank AG - Festgeld 6 Monate

9,8
Exzellent
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
2,26 %
Zins effektiv
Zum Angebot
Zinssatz effektiv
2,26 %
Zinssatz nominal2,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit6 Monate
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur CVW-Privatbank AG
LandDeutschland
Gründung1884
Die CVW-Privatbank AG wurde im Jahr 1884 in Wilhermsdorf gegründet. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden ein umfassendes Spektrum vom Finanzdienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten an. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 135 Mio. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die CVW-Privatbank AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

CVW-Privatbank AG - Festgeld 1 Jahr

9,8
Exzellent
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
2,25 %
Zins effektiv
Zum Angebot
Zinssatz effektiv
2,25 %
Zinssatz nominal2,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur CVW-Privatbank AG
LandDeutschland
Gründung1884
Die CVW-Privatbank AG wurde im Jahr 1884 in Wilhermsdorf gegründet. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden ein umfassendes Spektrum vom Finanzdienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten an. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 135 Mio. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die CVW-Privatbank AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

CVW-Privatbank AG - Festgeld 10 Jahre

9,8
Exzellent
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
3 %
Zins effektiv
Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit10 Jahre
Zinsgutschriftjährlich
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur CVW-Privatbank AG
LandDeutschland
Gründung1884
Die CVW-Privatbank AG wurde im Jahr 1884 in Wilhermsdorf gegründet. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden ein umfassendes Spektrum vom Finanzdienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten an. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 135 Mio. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die CVW-Privatbank AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

In 3 Schritten: CVW-Privatbank AG Festgeld anlegen mit CHECK24

  • Beste Festgeldzinsen im Festgeldvergleich finden

    Geben Sie Ihren verfügbaren Anlagebetrag sowie die gewünschte Laufzeit an. Wenn Sie die Laufzeiten anpassen, kann sich auch der Zins verändern.

  • Auf Landesbonität und Ertrag achten

    Vergleichen Sie die Zinserträge miteinander. Hier sind eventuelle Bonuszahlungen schon eingerechnet. Je besser die Landesbonität des Anbieters, umso sicherer ist Ihr Geld angelegt.

  • Festgeldkonto eröffnen und Geld einzahlen

    Haben Sie sich für ein Festgeldkonto entschieden, können Sie es einfach und schnell über CHECK24 eröffnen. Danach müssen Sie nur noch die festgelegte Summe auf das Konto einzahlen.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto: 

Überschrift
Eine Infografik zeigt, wie das CHECK24-Anlagekonto funktioniert.
Text

Alternativen zum Festgeld der CVW-Privatbank AG

Bester Zins

Banka Kovanica - Festgeld 1 Jahr

6,3
Befriedigend
Angebotsbewertung
3,62 %
Zins effektiv
1.085 €
Zinsertrag

Kroatien

(A-)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,62 %
Zinssatz nominal3,2 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A-
Kosten
keine
Mindestanlage2.500 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der kroatischen Quellensteuer in Höhe von 12 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur Banka Kovanica
LandKroatien
Gründung1997
Die Banka Kovanica mit Hauptsitz in Varaždin (Kroatien) wurde im Jahr 1997 gegründet und befindet sich im Besitz der Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, der ältesten Bankengruppe der Republik San Marino. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder liegt in der Vergabe von Verbraucherkrediten und Betriebsmittelfinanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 233,0 Mio. Euro.
Informationen zu Kroatien
EU-Mitgliedseit 2013
WährungEUR
Bonität KroatienGut/A-
Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
LandKroatien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Croatian Deposit Insurance Agency) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

MAX Festgeld - Festgeld 1 Jahr

8,0
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,53 %
Zins effektiv
1.059 €
Zinsertrag

Slowakei

(A)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,53 %
Zinssatz nominal3,53 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage100 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der slowakischen Quellensteuer in Höhe von 19 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss einmalig eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur MAX Festgeld
LandSlowakei
Gründung1990
Die VUB mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei) wurde im Jahr 1990 gegründet und ist Teil der Intesa Sanpaolo Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Hypotheken- und Konsumentenkredite, Einlagen- und Zahlungsverkehrsprodukte sowie dazugehörige Dienstleistungen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 24,4 Mrd. Euro.
Informationen zu Slowakei
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität SlowakeiGut/A
Die Slowakei hat sich zu einer stabilen Volkswirtschaft in Zentralosteuropa entwickelt, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 131 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die slowakische Wirtschaft ist stark exportorientiert, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau und Elektronik. Der Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich IT, wächst ebenfalls schnell. Die Wirtschaft ist stabil, unterstützt durch eine niedrige Arbeitslosenquote und einen gut kapitalisierten Bankensektor. Die Slowakei profitiert von ihrer EU-Mitgliedschaft und der Nutzung des Euro, was sie zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSlowakei
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Slowakei ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fond ochrany vkladov) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Magnetiq Bank - Festgeld 1 Jahr

7,8
Gut
Angebotsbewertung
3,5 %
Zins effektiv
1.049 €
Zinsertrag

Lettland

(A)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,5 %
Zinssatz nominal3,45 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage500 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur Magnetiq Bank
LandLettland
Gründung2008
Die Magnetiq Bank mit Hauptsitz in Riga (Lettland) wurde im Jahr 2008 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Signet Bank AS. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Bankinginfrastruktur, Zahlungslösungen und Kreditangebote für Fintechs, Start-ups und E-Commerce-Dienstleister. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 157 Millionen Euro.
Informationen zu Lettland
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität LettlandGut/A
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
LandLettland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Banca Sistema - Festgeld 1 Jahr

8,8
Großartig
Angebotsbewertung
3,45 %
Zins effektiv
1.035 €
Zinsertrag

Italien

(BBB+)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,45 %
Zinssatz nominal3,45 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandMittel/BBB+
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Italien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur Banca Sistema
LandItalien
Gründung2011
Die Banca Sistema mit Hauptsitz in Mailand (Italien) wurde im Jahr 2011 gegründet. Eines der Hauptgeschäftsfelder ist der Ankauf von Handelsforderungen der italienischen öffentlichen Verwaltungen und Steuerforderungen. Ihre jährliche Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 4,6 Mrd. Euro.
Informationen zu Italien
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität ItalienMittel/BBB+
Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,2 Billionen Euro im Jahr 2024. Die italienische Wirtschaft ist gut diversifiziert, mit starken Sektoren in der Automobilindustrie, Maschinenbau, Mode, Lebensmittelproduktion und Tourismus. Die Wirtschaft ist im Allgemeinen stabil, jedoch gibt es regionale Unterschiede, insbesondere zwischen dem wohlhabenderen Norden und dem Süden. Insgesamt bietet Italien für Anleger ein solides, reguliertes wirtschaftliches Umfeld mit einer starken Finanzindustrie und attraktiven Anlagemöglichkeiten für Tages- und Festgeld.
LandItalien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Italien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

INDEXO Banka - Festgeld 1 Jahr

8,1
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,45 %
Zins effektiv
1.034 €
Zinsertrag

Lettland

(A)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,45 %
Zinssatz nominal3,4 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungnicht möglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage10.000 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur INDEXO Banka
LandLettland
Gründung2022
Die Indexo Banka mit Hauptsitz in Riga, Lettland wurde im Jahr 2022 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der INDEXO Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das Privatkundengeschäft. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 87 Millionen Euro.
Informationen zu Lettland
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität LettlandGut/A
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
LandLettland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Lettland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Financial and Capital Market Commission, Lettland) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

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