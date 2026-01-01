NIBC im Tagesgeldvergleich

NIBC - Tagesgeld
Zinssatz effektiv
|2,75 %
|Zinssatz nominal
|2,75 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Obwohl die NIBC ihren Hauptsitz in den Niederlanden hat, wird Ihre Geldanlage über die deutsche Niederlassung geführt und nach deutschem Steuerrecht behandelt. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur NIBC
|Land
|Niederlande
|Gründung
|1945
|Die NIBC Bank mit Hauptsitz in Den Haag wurde im Jahr 1945 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der NIBC Bank N.V. In Deutschland ist die Bank über eine Zweigniederlassung in Frankfurt am Main vertreten. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das Einlagengeschäft mit Fokus auf Tages- und Festgeldkonten sowie Mischprodukte. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf rund 12,5 Mrd. Euro.
|Informationen zu Niederlande
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Niederlande
|Beste/AAA
|Die Niederlande sind eine der größten Volkswirtschaften Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 1,1 Billionen Euro im Jahr 2024. Die niederländische Wirtschaft gilt als stabil und wettbewerbsfähig, gestützt durch einen starken Dienstleistungssektor, einen innovativen Technologiesektor und eine zentrale Lage im europäischen Handel. Besondere Stärken sind die hohe Produktivität, eine starke Finanzbranche und ein stabiles regulatorisches Umfeld. Trotz globaler Herausforderungen bleibt das Land wirtschaftlich widerstandsfähig. Für Anleger, die Tages- oder Festgeld anlegen möchten, bieten die Niederlande ein verlässliches Umfeld mit soliden Bankinstitutionen und einer gut kapitalisierten Einlagensicherung.
|Land
|Niederlande
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die Niederlande sind Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Depositogarantiestelsel) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.