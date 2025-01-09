DKB im Tagesgeldvergleich

DKB - Tagesgeld (inkl. Girokonto)
Zinssatz effektiv
|2,78 %
|Zinssatz nominal
|2,75 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|vierteljährlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|4,50 €
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|437.500 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem Videoident-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur DKB
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1999
|Die Deutsche Kreditbank (DKB) mit Hauptsitz in Berlin wurde im Jahr 1958 gegründet und gehört dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) an. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder ist die Vergabe von Krediten an Privatpersonen. Die Bilanzsumme der DKB beläuft sich im Jahr 2023 auf 118,3 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Freiwillige Einlagensicherung
|bis mindestens 437.500 EUR
|Anlagebeträge bis 100.000 € pro Kunde sind durch die deutsche Einlagensicherung zu 100 % gesetzlich abgesichert. Darüber hinaus ist die DKB Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB).