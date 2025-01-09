DKB im Tagesgeldvergleich

Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse ist die 1822direkt Teil des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe erfüllt die Anforderungen der gesetzlichen Einlagensicherung, durch welche Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Person abgesichert sind. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Darüber hinaus soll die freiwillige Institutssicherung verhindern, dass ein Entschädigungsfall überhaupt eintritt. Seit der Gründung des Sicherungssystems in den 1970er-Jahren hat kein Kunde Einlagen oder Zinsen verloren. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie auf der Website der 1822direkt.