Tagesgeld von Consorsbank

Die Consorsbank ist eine Direktbank. Sie wurde 1994 in Nürnberg gegründet und gehört heute zur BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland. Ihr Angebot umfasst unter anderem Girokonten, Depots und Tagesgeld.

Das Angebot „Tagesgeld & Depot“ verbindet ein Tagesgeldkonto mit einem Wertpapierdepot und einem Verrechnungskonto. Ein zusätzliches Girokonto bei der Consorsbank ist nicht erforderlich. Die Konto- und Depotführung sind kostenlos; für Wertpapiergeschäfte können Gebühren anfallen. Die Tagesgeldzinsen werden vierteljährlich gutgeschrieben. Die Verwaltung erfolgt direkt bei der Consorsbank. Einlagen einschließlich Zinsen sind über die französische gesetzliche Einlagensicherung bis insgesamt 100.000 Euro pro Person und Bank geschützt.

Für wen kommt das Consorsbank Tagesgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht kommt das Angebot insbesondere für Sparer infrage, die neben einer täglich verfügbaren Rücklage auch ein Wertpapierdepot nutzen möchten. Beide Bereiche lassen sich bei einem Anbieter verwalten. Wer ausschließlich ein Tagesgeldkonto benötigt, sollte berücksichtigen, dass das Angebot ein Depot einschließt.