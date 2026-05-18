Consorsbank - Tagesgeld & Depot
Beim Zinsertrag handelt es sich um eine Schätzung des erwarteten Auszahlungsbetrags. Je nach der von der Bank verwendeten Methode zur Berechnung der Zinsen kann der tatsächliche Ertrag vom geschätzten Ertrag abweichen.
Zinssatz effektiv
|3,85 %
|Zinssatz nominal
|3,8 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|vierteljährlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|In Frankreich fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur Consorsbank
|Land
|Frankreich
|Gründung
|1994
|Die Consorsbank mit Hauptsitz in Nürnberg wurde im Jahr 1994 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das Direktbankgeschäft ohne Filialen (Tagesgeldkonto, Girokonto, Depot) als Onlinebank, mit Kundenservice per App und Telefon. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 2,79 Billionen Euro.
|Informationen zu Frankreich
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Frankreich
|Gut/A+
|Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,9 Billionen Euro im Jahr 2024. Frankreich hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, mit starken Sektoren in der Luftfahrt, Automobilindustrie, Chemie sowie im Bereich Luxusgüter. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanz- und Tourismussektor, ist ebenfalls bedeutend. Das Land ist bekannt für seine wirtschaftliche Stabilität, unterstützt durch eine gut regulierte Finanzindustrie und eine robuste Infrastruktur. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen bietet Frankreich ein attraktives und sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Frankreich
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.