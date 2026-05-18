Avida im Tagesgeldvergleich

Avida - Tagesgeld
Beim Zinsertrag handelt es sich um eine Schätzung des erwarteten Auszahlungsbetrags. Je nach der von der Bank verwendeten Methode zur Berechnung der Zinsen kann der tatsächliche Ertrag vom geschätzten Ertrag abweichen.
Zinssatz effektiv
|2,46 %
|Zinssatz nominal
|2,44 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|vierteljährlich
|Einlagensicherung
|1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 103.315 €, Stand 23.10.)
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur Avida
|Land
|Schweden
|Gründung
|1985
|Die Avida Finans AB (publ) mit Hauptsitz in Stockholm wurde im Jahr 1985 gegründet und befindet sich mehrheitlich im Besitz von KKR. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Privatkunden- und Unternehmenskredite (KMU-Finanzierung). Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf etwa 1,2 Mrd. Euro.
|Informationen zu Schweden
|EU-Mitglied
|seit 1995
|Währung
|SEK
|Bonität Schweden
|Beste/AAA
|Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Schweden
|Gesetzliche Einlagensicherung
|1.150.000 SEK (= 103.315 €, Stand 23.10.)
|Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.