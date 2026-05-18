Avida im Tagesgeldvergleich

Tagesgeld von Avida

Avida ist ein schwedisches Kreditinstitut mit Sitz in Stockholm. Es wurde 1985 gegründet und bietet vor allem Kredite für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen an.

Aus unserer Sicht ist insbesondere die Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ein Merkmal des Angebots. Ein zusätzliches Girokonto bei Avida ist nicht erforderlich. Die Anlage ist ab einem Euro möglich, der Höchstbetrag liegt bei 100.000 Euro. Die Zinsen werden vierteljährlich gutgeschrieben. Das Tagesgeld wird in Euro geführt. Die schwedische gesetzliche Einlagensicherung schützt Guthaben einschließlich Zinsen bis 1.150.000 schwedische Kronen pro Person und Bank. Der entsprechende Eurobetrag verändert sich mit dem Wechselkurs. In Schweden fällt keine Quellensteuer an; die Zinserträge müssen in der deutschen Steuererklärung angegeben werden.

Für wen kommt das Avida Tagesgeld infrage?

Unserer Einschätzung nach kommt das Angebot insbesondere für Sparer infrage, die Tagesgeld ohne zusätzliches Girokonto nutzen und ihre Anlagen zentral über CHECK24 verwalten möchten. Die niedrige Mindestanlage ermöglicht auch kleinere Sparbeträge. Zu berücksichtigen sind die Angabe der Zinserträge in der Steuererklärung und die in schwedischen Kronen festgelegte Sicherungsgrenze.