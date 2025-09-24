Nur notwendige Cookies
Multitude Bank im Festgeldvergleich

Bis zu 2,70 % Zinsen für Festgeld der Multitude Bank
bis zu 2,70% Zinsen

Das Wichtigste

  • Nachfolgend finden Sie die Festgeldangebote der Multitude Bank. Egal, ob Sie damit schon die passende Bank gefunden haben oder noch vergleichen möchten: So einfach eröffnen Sie ihr Festgeldkonto im CHECK24 Geldanlage-Vergleich.
  • Erfahren Sie, wie andere Sparer die Multitude Bank bewerten – von der Kontoeröffnung über den Anlageprozess bis hin zu den Konditionen.
  • Das CHECK24 Anlagekonto dient als zentrales Verrechnungskonto, über das Sie Ihr Geld sicher und bequem in Tages- oder Festgeld anlegen können – auch bei ausländischen Banken – ohne zusätzlichen Aufwand.

Multitude Bank: Festgeldzins im Vergleich

Multitude Bank - Festgeld 1 Jahr
8,8
Großartig
Angebotsbewertung
Malta
Land
A-
Landesbonität
2,4 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,4 %
Zinssatz nominal2,4 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA-
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Malta fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Multitude Bank
LandMalta
Gründung2005
Die Multitude Bank (ehemals Ferratum Bank) mit Hauptsitz in Gzira (Malta) wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der Multitude Gruppe. Die Multitude Bank fokussiert sich auf die Vergabe von Krediten sowie auf das Angebot von Einlagen im europäischen Markt. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 909,0 Mio. Euro.
Informationen zu Malta
LandMalta
WährungEUR
Bonität MaltaA-
Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandMalta
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
Multitude Bank - Festgeld 2 Jahre
8,8
Großartig
Angebotsbewertung
Malta
Land
A-
Landesbonität
2,6 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,6 %
Zinssatz nominal2,6 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit2 Jahre
Zinsgutschriftjährlich
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA-
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Malta fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Multitude Bank
LandMalta
Gründung2005
Die Multitude Bank (ehemals Ferratum Bank) mit Hauptsitz in Gzira (Malta) wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der Multitude Gruppe. Die Multitude Bank fokussiert sich auf die Vergabe von Krediten sowie auf das Angebot von Einlagen im europäischen Markt. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 909,0 Mio. Euro.
Informationen zu Malta
LandMalta
WährungEUR
Bonität MaltaA-
Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandMalta
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
Multitude Bank - Festgeld 3 Jahre
8,8
Großartig
Angebotsbewertung
Malta
Land
A-
Landesbonität
2,7 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,7 %
Zinssatz nominal2,7 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit3 Jahre
Zinsgutschriftjährlich
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA-
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Malta fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Multitude Bank
LandMalta
Gründung2005
Die Multitude Bank (ehemals Ferratum Bank) mit Hauptsitz in Gzira (Malta) wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der Multitude Gruppe. Die Multitude Bank fokussiert sich auf die Vergabe von Krediten sowie auf das Angebot von Einlagen im europäischen Markt. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 909,0 Mio. Euro.
Informationen zu Malta
LandMalta
WährungEUR
Bonität MaltaA-
Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandMalta
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.

Kundenmeinungen über Festgeld bei der Multitude Bank

4.42 (2.362 Bewertungen)
5 Sterne
1.161
4 Sterne
1.057
3 Sterne
121
2 Sterne
13
1 Sterne
10
OP
Ottilie P.
24.09.2025
Alles ist problemlos verlaufen bisher.
IR
Ilona R.
18.09.2025
Einfach und schnell
SA
Sevda A.
15.09.2025
Sehr einfache Kontoeröffnung ohne Probleme und Verzögerung. Werde sehen was nach der Laufzeit von 3 Jahren an Gewinn herausgekommen ist. Im Moment Sehr empfehlenswert
MB
Marianne Magdalena B.
07.09.2025
Das schnelle Abschliesen der Anlage
RR
Robert Friedrich R.
03.09.2025
Problemlose Anlage, kein erneutes Identifikation.Verfahren für eine weitere Bankanlage. ob das Ergebnis dem Versprechen zur Anlage entspricht, bleibt abzuwarten
In 3 Schritten: Multitude Bank Festgeld anlegen mit CHECK24

  • Beste Festgeldzinsen im Festgeldvergleich finden

    Geben Sie Ihren verfügbaren Anlagebetrag sowie die gewünschte Laufzeit an. Wenn Sie die Laufzeiten anpassen, kann sich auch der Zins verändern.

  • Auf Landesbonität und Ertrag achten

    Vergleichen Sie die Zinserträge miteinander. Hier sind eventuelle Bonuszahlungen schon eingerechnet. Je besser die Landesbonität des Anbieters, umso sicherer ist Ihr Geld angelegt.

  • Festgeldkonto eröffnen und Geld einzahlen

    Haben Sie sich für ein Festgeldkonto entschieden, können Sie es einfach und schnell über CHECK24 eröffnen. Danach müssen Sie nur noch die festgelegte Summe auf das Konto einzahlen.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto: 

Alternativen zum Festgeld der Multitude Bank

Bester Zins
MAX Festgeld - Festgeld 1 Jahr
Logo MAX Festgeld
7,5
Gut
Angebotsbewertung
Slowakei
Land
A+
Landesbonität
2,75 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,75 %
Zinssatz nominal2,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA+
Kosten
keine
Mindestanlage100 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der slowakischen Quellensteuer in Höhe von 19 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur
LandSlowakei
Gründung1990
Die VUB mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei) wurde im Jahr 1990 gegründet und ist Teil der Intesa Sanpaolo Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Hypotheken- und Konsumentenkredite, Einlagen- und Zahlungsverkehrsprodukte sowie dazugehörige Dienstleistungen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 24,4 Mrd. Euro.
Informationen zu Slowakei
LandSlowakei
WährungEUR
Bonität SlowakeiA+
Die Slowakei hat sich zu einer stabilen Volkswirtschaft in Zentralosteuropa entwickelt, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 131 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die slowakische Wirtschaft ist stark exportorientiert, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau und Elektronik. Der Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich IT, wächst ebenfalls schnell. Die Wirtschaft ist stabil, unterstützt durch eine niedrige Arbeitslosenquote und einen gut kapitalisierten Bankensektor. Die Slowakei profitiert von ihrer EU-Mitgliedschaft und der Nutzung des Euro, was sie zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSlowakei
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Slowakei hat sich zu einer stabilen Volkswirtschaft in Zentralosteuropa entwickelt, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 131 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die slowakische Wirtschaft ist stark exportorientiert, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau und Elektronik. Der Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich IT, wächst ebenfalls schnell. Die Wirtschaft ist stabil, unterstützt durch eine niedrige Arbeitslosenquote und einen gut kapitalisierten Bankensektor. Die Slowakei profitiert von ihrer EU-Mitgliedschaft und der Nutzung des Euro, was sie zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
Bester Zins
Banka Kovanica - Festgeld 1 Jahr
Logo Banka Kovanica
5,4
Passabel
Angebotsbewertung
Kroatien
Land
A-
Landesbonität
2,75 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,75 %
Zinssatz nominal2,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA-
Kosten
keine
Mindestanlage2.500 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der kroatischen Quellensteuer in Höhe von 12 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Keine digitale Kontoeröffnung über CHECK24Eine rein digitale Kontoeröffnung über CHECK24 ist leider nicht möglich. Für die Beantragung der kroatischen Steuernummer muss der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und per Post an CHECK24 verschickt werden.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur
LandKroatien
Gründung1997
Die Banka Kovanica mit Hauptsitz in Varaždin (Kroatien) wurde im Jahr 1997 gegründet und befindet sich im Besitz der Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, der ältesten Bankengruppe der Republik San Marino. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder liegt in der Vergabe von Verbraucherkrediten und Betriebsmittelfinanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 233,0 Mio. Euro.
Informationen zu Kroatien
LandKroatien
WährungEUR
Bonität KroatienA-
Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
LandKroatien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
BluOr Bank - Festgeld 1 Jahr
Logo BluOr Bank
7,3
Gut
Angebotsbewertung
Lettland
Land
A
Landesbonität
2,7 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,7 %
Zinssatz nominal2,7 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur
LandLettland
Gründung2001
Die BluOr Bank mit Hauptsitz in Riga (Lettland) wurde im Jahr 2001 von der BBG Holding gegründet. Ihren Hauptfokus hatte die Bank zunächst auf Unternehmen mit internationalem Handel, weitete das Geschäftsfeld jedoch später auf die Vergabe von Krediten an Privatpersonen aus. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 924,0 Mio. Euro.
Informationen zu Lettland
LandLettland
WährungEUR
Bonität LettlandA
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
LandLettland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
EMBank - Festgeld 1 Jahr
Logo EMBank
6,9
Befriedigend
Angebotsbewertung
Litauen
Land
A
Landesbonität
2,7 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,7 %
Zinssatz nominal2,7 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungnicht möglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der litauischen Quellensteuer in Höhe von 15 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur
LandLitauen
Gründung2018
Die European Merchant Bank (EMBank) wurde im Dezember 2018 von der Europäischen Zentralbank lizenziert und hat ihren Sitz in Vilnius, Litauen. Das Unternehmen ist auf Finanzprodukte für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert und bietet Kreditgeschäfte, Festgeldprodukte und kommerzielle Kredite an. Die Bank setzt auf langjährige Erfahrung im europäischen Bankengeschäft sowie moderne Technologielösungen, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Informationen zu Litauen
LandLitauen
WährungEUR
Bonität LitauenA
Litauen ist eine der dynamischeren Volkswirtschaften im Baltikum mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 78 Milliarden Euro im Jahr 2024. Litauen hat eine diversifizierte Wirtschaft mit starken Sektoren in der Fertigung, insbesondere Maschinenbau und Elektronik, sowie einem wachsenden Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Digitalisierung und die hohe Innovationskraft des Landes. Litauen profitiert von einer stabilen makroökonomischen Lage, einer soliden Bankenstruktur und einer guten Erreichbarkeit europäischer Märkte. Für Anleger bietet Litauen aufgrund seiner wirtschaftlichen Stabilität und der attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen ein interessantes Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandLitauen
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Litauen ist eine der dynamischeren Volkswirtschaften im Baltikum mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 78 Milliarden Euro im Jahr 2024. Litauen hat eine diversifizierte Wirtschaft mit starken Sektoren in der Fertigung, insbesondere Maschinenbau und Elektronik, sowie einem wachsenden Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Digitalisierung und die hohe Innovationskraft des Landes. Litauen profitiert von einer stabilen makroökonomischen Lage, einer soliden Bankenstruktur und einer guten Erreichbarkeit europäischer Märkte. Für Anleger bietet Litauen aufgrund seiner wirtschaftlichen Stabilität und der attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen ein interessantes Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
Rietumu Banka - Festgeld 1 Jahr
Logo Rietumu Banka
6,8
Befriedigend
Angebotsbewertung
Lettland
Land
A
Landesbonität
2,69 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,69 %
Zinssatz nominal2,65 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der lettischen Quellensteuer in Höhe von 25,50 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur
LandLettland
Gründung1992
Die Rietumu Banka mit Sitz in Riga (Lettland) wurde 1992 gegründet und ist eine private Geschäftsbank. Ihr Hauptgeschäftsfokus liegt auf der Kreditvergabe und Finanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 1,5 Mrd. Euro.
Informationen zu Lettland
LandLettland
WährungEUR
Bonität LettlandA
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.
LandLettland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Lettland hat eine gut diversifizierte und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2024. Lettland ist besonders stark in den Bereichen Informationstechnologie, Maschinenbau und Exportwirtschaft. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanzdienstleistungen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Lettland profitiert von einer soliden industriellen Basis und einer günstigen geografischen Lage im Baltikum, was es zu einem attraktiven Handels- und Investitionsstandort macht. Die Wirtschaft ist stabil, wenngleich sie weiterhin Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Inflation ausgesetzt ist. Für Tages- oder Festgeldanlagen bietet Lettland ein sicheres wirtschaftliches Umfeld.

