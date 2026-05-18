Trade Republic im Tagesgeldvergleich

Trade Republic - Verzinstes Girokonto
Beim Zinsertrag handelt es sich um eine Schätzung des erwarteten Auszahlungsbetrags. Je nach der von der Bank verwendeten Methode zur Berechnung der Zinsen kann der tatsächliche Ertrag vom geschätzten Ertrag abweichen.
Zinssatz effektiv
|2,53 %
|Zinssatz nominal
|2,5 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur Trade Republic
|Land
|Deutschland
|Gründung
|2015
|Die Trade Republic Bank mit Hauptsitz in Berlin wurde im Jahr 2015 gegründet. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das digitale Wertpapier-, Spar- und Bankgeschäft. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 32,9 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Kundengelder, die auf einem Treuhandsammelkonto bei Partnerbanken von Trade Republic gehalten werden, sind inklusive Zinsertrag durch die Einlagensicherung der jeweiligen Partnerbank bis zu 100.000 € pro Kunde geschützt. Die am Geldmarkt diversifizierten Gelder werden direkt in qualifizierten Geldmarktfonds-Anteilen auf einem separaten Depotkonto gehalten. Diese Vermögenswerte unterliegen strengen Segregationspflichten und werden rechtlich strikt getrennt von den Trade-Republic-eigenen Vermögenswerten gehalten. Als Vermögenswerte des Kunden fallen sie im Insolvenzfall von Trade Republic oder der Verwahrstelle nicht in die Insolvenzmasse und sind bezüglich des Insolvenzrisikos betragsmäßig unbegrenzt geschützt (Sondervermögen).