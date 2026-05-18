Trade Republic im Tagesgeldvergleich

Tagesgeld von Trade Republic

Trade Republic ist eine deutsche Bank mit Sitz in Berlin, die 2015 gegründet wurde. Ihr Angebot umfasst Wertpapierhandel, Sparpläne und Bankdienstleistungen. Statt eines eigenständigen Tagesgeldkontos bietet sie eine Verzinsung des nicht investierten Guthabens an.

Neukunden in Deutschland erhalten ein Girokonto. Nach Aktivierung der Zinsfunktion wird das Guthaben verzinst. Die Gutschrift erfolgt monatlich. So lassen sich laufende Zahlungen, Rücklagen und Wertpapierkäufe über einen Anbieter verwalten. Ein Umbuchen auf ein separates Tagesgeldkonto entfällt. Anfallende Steuern auf Zinserträge werden automatisch abgeführt, ein Freistellungsauftrag ist möglich. Bei der Absicherung ist die Aufteilung des Guthabens entscheidend: Gelder bei Partnerbanken unterliegen deren gesetzlicher Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Person und Bank. Dabei zählen weitere Einlagen bei derselben Partnerbank mit. Gelder in Geldmarktfonds werden getrennt vom Vermögen von Trade Republic verwahrt.

Für wen kommt Trade Republic infrage?

Aus unserer Redaktionssicht kommt das Angebot insbesondere für Sparer infrage, die ein digitales Girokonto nutzen oder bereits über Trade Republic investieren und auch ihr verfügbares Guthaben verzinsen lassen möchten. Wer ein separates Tagesgeldkonto sucht oder ausschließlich Guthaben unter gesetzlicher Einlagensicherung halten möchte, sollte die Kontostruktur und die konkrete Verteilung der Gelder berücksichtigen.