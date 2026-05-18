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Openbank im Tagesgeldvergleich

Bis zu 4,07 % Zinsen für Tagesgeld der Openbank
bis zu 4,07% Zinsen

Das Wichtigste

  • Nachfolgend finden Sie die Tagesgeldangebote der Openbank. Egal, ob Sie damit schon die passende Bank gefunden haben oder noch vergleichen möchten: So einfach eröffnen Sie Ihr Tagesgeldkonto im CHECK24 Geldanlage-Vergleich.
  • Das CHECK24 Anlagekonto dient als zentrales Verrechnungskonto, über das Sie Ihr Geld sicher und bequem in Tages- oder Tagesgeld anlegen können – auch bei ausländischen Banken – ohne zusätzlichen Aufwand.

Tagesgeld von Openbank

Die Openbank gehört zur Santander-Gruppe und bietet unter anderem Giro- und Tagesgeldkonten an. Beide Konten lassen sich per App und Onlinebanking verwalten. Wer das Tagesgeld zusammen mit einem Openbank-Girokonto nutzt, kann alltägliche Zahlungen und Rücklagen bei derselben Bank verwalten.

Das Girokonto wird ohne Kontoführungsgebühr und ohne vorgeschriebenen Mindestgeldeingang angeboten. Es lässt sich als Referenzkonto für das Tagesgeld nutzen. So bleiben Geld für laufende Ausgaben und Ersparnisse auf getrennten Konten, sind aber über denselben Bankzugang erreichbar.

Für wen kommt die Openbank beim Tagesgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht ist die Kombination insbesondere für Sparer interessant, die neben einem Tagesgeldkonto auch ein kostenloses Girokonto suchen und beide Konten digital verwalten möchten. Wer bereits ein passendes Girokonto hat, sollte bei der Auswahl vor allem die Tagesgeldkonditionen und die Bedingungen der Kontoeröffnung berücksichtigen.

Openbank: Tagesgeldzins im Vergleich

Bester Zins

Openbank - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

8,6
Großartig
Angebotsbewertung
4,07 %
Zins effektiv
810 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
4,07 %
Zinssatz nominal4 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Informationen zur Openbank
LandDeutschland
Gründung1957
Die Openbank Deutschland AG mit Hauptsitz in Mönchengladbach wurde im Jahr 1957 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Banco Santander. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Konsumentenkredite und Fahrzeugfinanzierungen sowie das Privatkundengeschäft. Die Bilanzsumme der Santander-Gruppe beläuft sich im Jahr 2025 auf 1,4 Milliarden Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Die Openbank Deutschland AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

In 3 Schritten: Openbank Tagesgeld anlegen mit CHECK24

Tagesgeldzinsen vergleichen

Im CHECK24 Tagesgeldvergleich finden Sie online anhand verschiedener Filtermöglichkeiten besonders schnell das für Sie beste Tagesgeldkonto. So können Sie sich beispielsweise ausschließlich besonders sichere Tagesgeld-Anbieter anzeigen lassen, bei denen die Bank in einem EU-Staat mit der besten Landesbonität AAA ansässig ist.

Kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen

Haben Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden, sind zur Kontoeröffnung noch einige Angaben zu Ihrer Person sowie zu dem Referenzkonto, auf das Ihre Zinserträge ausgezahlt werden sollen, erforderlich. Per E-Mail erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Bank Ihr Tagesgeldkonto eröffnet hat.

Tagesgeld einzahlen

Im letzten Schritt können Sie nun den gewünschten Anlagebetrag als Tagesgeld bei der von Ihnen gewählten Bank einzahlen. Haben Sie ein Tagesgeldangebot gewählt, das Sie über das „CHECK24 Anlagekonto" verwalten, können Sie in Zukunft ohne neue Kontoeröffnung zu anderen Tagesgeldern mit diesem Label wechseln.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto: 

Überschrift
Eine Infografik zeigt, wie das CHECK24-Anlagekonto funktioniert.
Text

Alternativen zum Tagesgeld der Openbank

Bester Zins

Openbank - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

8,6
Großartig
Angebotsbewertung
4,07 %
Zins effektiv
810 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
4,07 %
Zinssatz nominal4 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Informationen zur Openbank
LandDeutschland
Gründung1957
Die Openbank Deutschland AG mit Hauptsitz in Mönchengladbach wurde im Jahr 1957 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Banco Santander. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Konsumentenkredite und Fahrzeugfinanzierungen sowie das Privatkundengeschäft. Die Bilanzsumme der Santander-Gruppe beläuft sich im Jahr 2025 auf 1,4 Milliarden Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Die Openbank Deutschland AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

8,9
Großartig
Angebotsbewertung
3,87 %
Zins effektiv
677 €
Zinsertrag jährlich

Schweden

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,87 %
Zinssatz nominal3,8 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 102.894 €, Stand 15.10.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 102.894 €, Stand 15.10.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.

Volkswagen Bank - Tagesgeld

8,7
Großartig
Angebotsbewertung
3,82 %
Zins effektiv
720 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,82 %
Zinssatz nominal3,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Volkswagen Bank
LandDeutschland
Gründung1949
Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 156 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Die Volkswagen Bank GmbH ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

BBVA - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

7,8
Gut
Angebotsbewertung
3,82 %
Zins effektiv
951 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,82 %
Zinssatz nominal3,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage200.000 €
BesteuerungDie Bank hat ihren Hauptsitz in Spanien. Die Geldanlage läuft jedoch über die deutsche Niederlassung der BBVA und wird deshalb nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der Bank einen Freistellungsauftrag ein). Genaue Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum digitalen Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Hierfür ist aktuell ein Smartphone erforderlich.
CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist kein Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos.
Informationen zur BBVA
LandSpanien
Gründung1857
Die BBVA mit Hauptsitz in Bilbao (Spanien) wurde im Jahr 1857 gegründet und ist die Muttergesellschaft der BBVA-Gruppe. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, wie zum Beispiel Girokonten, Kredite, Vermögensanlage, Versicherungen und Online-Banking. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 859,6 Mrd. Euro.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,76 %
Zins effektiv
905 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,76 %
Zinssatz nominal3,7 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

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