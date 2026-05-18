Openbank im Tagesgeldvergleich

Tagesgeld von Openbank

Die Openbank gehört zur Santander-Gruppe und bietet unter anderem Giro- und Tagesgeldkonten an. Beide Konten lassen sich per App und Onlinebanking verwalten. Wer das Tagesgeld zusammen mit einem Openbank-Girokonto nutzt, kann alltägliche Zahlungen und Rücklagen bei derselben Bank verwalten.

Das Girokonto wird ohne Kontoführungsgebühr und ohne vorgeschriebenen Mindestgeldeingang angeboten. Es lässt sich als Referenzkonto für das Tagesgeld nutzen. So bleiben Geld für laufende Ausgaben und Ersparnisse auf getrennten Konten, sind aber über denselben Bankzugang erreichbar.

Für wen kommt die Openbank beim Tagesgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht ist die Kombination insbesondere für Sparer interessant, die neben einem Tagesgeldkonto auch ein kostenloses Girokonto suchen und beide Konten digital verwalten möchten. Wer bereits ein passendes Girokonto hat, sollte bei der Auswahl vor allem die Tagesgeldkonditionen und die Bedingungen der Kontoeröffnung berücksichtigen.