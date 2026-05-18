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Akbank im Tagesgeldvergleich

Bis zu 1,75 % Zinsen für Tagesgeld der Akbank
bis zu 1,75% Zinsen

Das Wichtigste

  • Nachfolgend finden Sie die Tagesgeldangebote der Akbank. Egal, ob Sie damit schon die passende Bank gefunden haben oder noch vergleichen möchten: So einfach eröffnen Sie Ihr Tagesgeldkonto im CHECK24 Geldanlage-Vergleich.
  • Das CHECK24 Anlagekonto dient als zentrales Verrechnungskonto, über das Sie Ihr Geld sicher und bequem in Tages- oder Tagesgeld anlegen können – auch bei ausländischen Banken – ohne zusätzlichen Aufwand.

Tagesgeld von Akbank

Die Akbank AG ist eine deutsche Bank mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt. Sie wurde 1998 gegründet und gehört zur türkischen Akbank T.A.Ş. Neben Firmenkunden- und Handelsfinanzierungen bietet sie Privatkunden Tages- und Festgeld an.

Aus unserer Redaktionssicht sind vor allem die Kontoführung ohne Gebühren und die deutsche steuerliche Abwicklung Merkmale des Angebots. Eine Mindestanlage oder ein zusätzliches Girokonto bei der Akbank ist nicht erforderlich. Die Zinsen werden jährlich gutgeschrieben. Das Tagesgeld wird direkt bei der Bank geführt. Die Bank führt anfallende Steuern auf Zinserträge automatisch ab. Ein Freistellungsauftrag kann berücksichtigt werden. Einlagen sind über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken bis 100.000 Euro pro Person und Bank gesetzlich geschützt. Die mögliche Anlagesumme von bis zu einer Million Euro liegt deutlich darüber.

Für wen kommt das Akbank Tagesgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht kommt das Angebot für Sparer infrage, die Tagesgeld bei einer deutschen Bank ohne zusätzliches Girokonto nutzen möchten. Zu berücksichtigen sind die jährliche Zinsgutschrift und die separate Kontoführung bei der Akbank. Bei größeren Anlagebeträgen sollte die gesetzliche Sicherungsgrenze einschließlich der Zinsansprüche beachtet werden.

Akbank: Tagesgeldzins im Vergleich

Akbank - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
1,75 %
Zins effektiv
525 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
1,75 %
Zinssatz nominal1,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur Akbank
LandDeutschland
Gründung1998
Die Akbank AG mit Hauptsitz in Eschborn wurde im Jahr 1998 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der türkischen Akbank T.A.Ş. mit Sitz in Istanbul. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem das Firmenkunden- und Handelsfinanzierungsgeschäft, insbesondere zwischen der Türkei und der EU-Region, ergänzt durch das Privatkundengeschäft mit Tages- und Festgeldprodukten. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 3,8 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Akbank AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

In 3 Schritten: Akbank Tagesgeld anlegen mit CHECK24

Tagesgeldzinsen vergleichen

Im CHECK24 Tagesgeldvergleich finden Sie online anhand verschiedener Filtermöglichkeiten besonders schnell das für Sie beste Tagesgeldkonto. So können Sie sich beispielsweise ausschließlich besonders sichere Tagesgeld-Anbieter anzeigen lassen, bei denen die Bank in einem EU-Staat mit der besten Landesbonität AAA ansässig ist.

Kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen

Haben Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden, sind zur Kontoeröffnung noch einige Angaben zu Ihrer Person sowie zu dem Referenzkonto, auf das Ihre Zinserträge ausgezahlt werden sollen, erforderlich. Per E-Mail erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Bank Ihr Tagesgeldkonto eröffnet hat.

Tagesgeld einzahlen

Im letzten Schritt können Sie nun den gewünschten Anlagebetrag als Tagesgeld bei der von Ihnen gewählten Bank einzahlen. Haben Sie ein Tagesgeldangebot gewählt, das Sie über das „CHECK24 Anlagekonto" verwalten, können Sie in Zukunft ohne neue Kontoeröffnung zu anderen Tagesgeldern mit diesem Label wechseln.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto: 

Überschrift
Eine Infografik zeigt, wie das CHECK24-Anlagekonto funktioniert.
Text

Alternativen zum Tagesgeld der Akbank

Bester Zins

BBVA - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

7,8
Gut
Angebotsbewertung
3,88 %
Zins effektiv
971 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,88 %
Zinssatz nominal3,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage200.000 €
BesteuerungDie Bank hat ihren Hauptsitz in Spanien. Die Geldanlage läuft jedoch über die deutsche Niederlassung der BBVA und wird deshalb nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der Bank einen Freistellungsauftrag ein). Genaue Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur BBVA
LandSpanien
Gründung1857
Die BBVA mit Hauptsitz in Bilbao (Spanien) wurde im Jahr 1857 gegründet und ist die Muttergesellschaft der BBVA-Gruppe. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, wie zum Beispiel Girokonten, Kredite, Vermögensanlage, Versicherungen und Online-Banking. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 859,6 Mrd. Euro.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

9,1
Ausgezeichnet
Angebotsbewertung
3,87 %
Zins effektiv
677 €
Zinsertrag jährlich

Schweden

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,87 %
Zinssatz nominal3,8 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 103.315 €, Stand 23.10.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 103.315 €, Stand 23.10.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,5
Großartig
Angebotsbewertung
3,87 %
Zins effektiv
920 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,87 %
Zinssatz nominal3,8 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bester Zins Deutschland

Volkswagen Bank - Tagesgeld

8,7
Großartig
Angebotsbewertung
3,82 %
Zins effektiv
720 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,82 %
Zinssatz nominal3,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Informationen zur Volkswagen Bank
LandDeutschland
Gründung1949
Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 156 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Die Volkswagen Bank GmbH ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

ING - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

6,7
Befriedigend
Angebotsbewertung
3,75 %
Zins effektiv
522 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Angebot
Zinssatz effektiv
3,75 %
Zinssatz nominal3,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftkalenderjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
4,90 €
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Informationen zur ING
LandDeutschland
Gründung1965
Die ING mit Hauptsitz in Frankfurt am Main wurde im Jahr 1965 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen ING Groep N.V. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2024 auf 200,4 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Die ING ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

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