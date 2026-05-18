Akbank im Tagesgeldvergleich

Tagesgeld von Akbank

Die Akbank AG ist eine deutsche Bank mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt. Sie wurde 1998 gegründet und gehört zur türkischen Akbank T.A.Ş. Neben Firmenkunden- und Handelsfinanzierungen bietet sie Privatkunden Tages- und Festgeld an.

Aus unserer Redaktionssicht sind vor allem die Kontoführung ohne Gebühren und die deutsche steuerliche Abwicklung Merkmale des Angebots. Eine Mindestanlage oder ein zusätzliches Girokonto bei der Akbank ist nicht erforderlich. Die Zinsen werden jährlich gutgeschrieben. Das Tagesgeld wird direkt bei der Bank geführt. Die Bank führt anfallende Steuern auf Zinserträge automatisch ab. Ein Freistellungsauftrag kann berücksichtigt werden. Einlagen sind über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken bis 100.000 Euro pro Person und Bank gesetzlich geschützt. Die mögliche Anlagesumme von bis zu einer Million Euro liegt deutlich darüber.

Für wen kommt das Akbank Tagesgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht kommt das Angebot für Sparer infrage, die Tagesgeld bei einer deutschen Bank ohne zusätzliches Girokonto nutzen möchten. Zu berücksichtigen sind die jährliche Zinsgutschrift und die separate Kontoführung bei der Akbank. Bei größeren Anlagebeträgen sollte die gesetzliche Sicherungsgrenze einschließlich der Zinsansprüche beachtet werden.