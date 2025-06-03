VR Bank Niederbayern-Oberpfalz im Tagesgeldvergleich

Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2020 auf 82 Mio. Euro.

Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.