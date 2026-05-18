Crédit Agricole Deutschland im Tagesgeldvergleich

Crédit Agricole Deutschland - Tagesgeld (inkl. Girokonto)
Beim Zinsertrag handelt es sich um eine Schätzung des erwarteten Auszahlungsbetrags. Je nach der von der Bank verwendeten Methode zur Berechnung der Zinsen kann der tatsächliche Ertrag vom geschätzten Ertrag abweichen.
Zinssatz effektiv
|1,51 %
|Zinssatz nominal
|1,5 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur Crédit Agricole Deutschland
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1960
|Crédit Agricole Deutschland, eine Marke der Creditplus Bank AG, mit Hauptsitz in Stuttgart wurde im Jahr 1960 gegründet und ist Tochtergesellschaft der Bankengruppe Crédit Agricole. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem die Vergabe von Konsumentenkrediten an Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 9,8 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Freiwillige Einlagensicherung
|bis mindestens 437.500 EUR
|Die Crédit Agricole Deutschland ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.