Bank of Scotland im Tagesgeldvergleich

Tagesgeld von Bank of Scotland

Die Bank of Scotland gehört zur Lloyds Banking Group, einer der größten Bankengruppen Europas. Für deutsche Kunden wird das Tagesgeld über die deutsche Niederlassung in Berlin angeboten. Aus unserer Redaktionssicht verbindet das Angebot damit den Hintergrund einer internationalen Bankengruppe mit einer Abwicklung nach deutschem Recht.

Einlagen unterliegen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung. Für deutsche Anleger erfolgt die steuerliche Behandlung nach deutschem Recht, sodass ein Freistellungsauftrag genutzt werden kann. Das Tagesgeldkonto wird kostenfrei geführt und kann ohne Mindestanlage eröffnet werden. Die Zinsen werden jährlich gutgeschrieben und dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben.

Für wen empfehlen wir die Bank of Scotland?

Aus unserer Sicht eignet sich die Bank of Scotland insbesondere für Sparer, die Wert auf eine etablierte internationale Bankengruppe mit deutscher Niederlassung legen und ein kostenfreies Tagesgeldkonto ohne Mindestanlage suchen.