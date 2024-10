Hamburg lockt wieder mehr Touristen an die Elbe

Der Tourismus in Hamburg floriert. Die Zahl der Gäste nimmt zu, was zu einer steigenden Anzahl an Übernachtungen führt. Dies bringt höhere Einnahmen für Hotels, Pensionen und lokale Geschäfte der Stadt.

Hamburg erfreut sich wieder steigender Beliebtheit bei Reisenden.

Hamburg ist und bleibt ein beliebtes Ziel für Gäste aus Deutschland und vielen anderen Ländern: Auch im August sind die Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr nach oben geklettert. Die Zahl der Gäste stieg um 3,4 Prozent auf 726.000 und die Anzahl der Übernachtungen um 2,2 Prozent auf 1.592.000, wie das Statistikamt Nord mitteilte.



Vor allem für Inlandsreisen beliebt



Der Großteil der Gäste kommt dabei aus Deutschland. Sie blieben 1.218.000 Nächte in den gut 400 Hotels, Pensionen und anderen Unterkünften der Stadt. Aus dem Ausland reisten die Gäste für 374.000 Nächte an. Im Durchschnitt verweilten die Hamburg-Reisenden den Angaben zufolge 2,2 Tage in der Stadt. Insgesamt hatten die Beherbergungsbetriebe im August dieses Jahres 75.842 Betten im Angebot. Sie waren zu 66,5 Prozent belegt.



Quelle: dpa