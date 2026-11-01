Wie wirkt sich die Schufa auf meinen Kredit aus?

Wie kann ich meine Kreditchancen besser einschätzen?

✔️ Prüfen Sie Ihre Schufa-Daten vor dem Kreditantrag. Über den kostenlosen Schufa-Account können Sie die gespeicherten Angaben einsehen. Entdecken Sie Fehler, lassen Sie diese bei der Schufa und dem meldenden Unternehmen prüfen und berichtigen. Mehr zur Einordnung Ihrer Bewertung erfahren Sie im Ratgeber zum Schufa-Score.

✔️ Berechnen Sie außerdem mit Hilfe einer Haushaltsrechnung, welche Rate in Ihr Budget passt und wie viel Kredit Sie sich leisten können. Die Schufa kennt weder Ihr Einkommen noch Ihr Vermögen. Diese Informationen erfragt die Bank gesondert. Ihr Score allein zeigt daher nicht, welchen Kredit Sie sich leisten können.

✔️ Vergleichen Sie persönliche Kreditangebote. Da Banken Ihre Bonität unterschiedlich bewerten, können sich Zusagen und Zinsen unterscheiden. Beim CHECK24 Kreditvergleich stellen die Banken sogenannte Konditionsanfragen. Diese haben keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Die endgültige Kreditentscheidung trifft die jeweilige Bank nach Prüfung Ihrer Angaben und Unterlagen.