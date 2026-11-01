Wie wirkt sich die Schufa auf meinen Kredit aus?

Die Schufa beeinflusst, ob Sie einen Kredit erhalten und zu welchen Konditionen. Um das Risiko eines Zahlungsausfalls einzuschätzen, nutzen Banken sowohl die dort gespeicherten Informationen als auch den Schufa-Score. Eine gute Bewertung kann deshalb Ihre Chancen auf eine Zusage und günstige Zinsen verbessern. Die Entscheidung über Ihren Kreditantrag trifft jedoch die Bank, die zusätzlich Ihr Einkommen, Ihre Ausgaben und bestehende Verpflichtungen berücksichtigt. Einige Banken verzichten auf eine Schufa-Abfrage und prüfen Ihre Bonität auf anderen Wegen, etwa anhand von Einkommensnachweisen.
Die Schufa-Auskunft ist ein wichtiger Bestandteil der Bonitätsprüfung und kann sich bei Ihrem Kredit auf folgende Punkte auswirken:
Ein guter Schufa-Score garantiert daher keine Kreditzusage: Bleibt nach Abzug Ihrer laufenden Ausgaben zu wenig Geld für die Rückzahlung übrig, kann Ihr Antrag trotzdem abgelehnt werden. Umgekehrt schließt ein weniger guter Score einen Kredit nicht grundsätzlich aus, da Banken Ihre finanzielle Situation nach unterschiedlichen Kriterien bewerten.
✔️ Prüfen Sie Ihre Schufa-Daten vor dem Kreditantrag. Über den kostenlosen Schufa-Account können Sie die gespeicherten Angaben einsehen. Entdecken Sie Fehler, lassen Sie diese bei der Schufa und dem meldenden Unternehmen prüfen und berichtigen. Mehr zur Einordnung Ihrer Bewertung erfahren Sie im Ratgeber zum Schufa-Score.
✔️ Berechnen Sie außerdem mit Hilfe einer Haushaltsrechnung, welche Rate in Ihr Budget passt und wie viel Kredit Sie sich leisten können. Die Schufa kennt weder Ihr Einkommen noch Ihr Vermögen. Diese Informationen erfragt die Bank gesondert. Ihr Score allein zeigt daher nicht, welchen Kredit Sie sich leisten können.
✔️ Vergleichen Sie persönliche Kreditangebote. Da Banken Ihre Bonität unterschiedlich bewerten, können sich Zusagen und Zinsen unterscheiden. Beim CHECK24 Kreditvergleich stellen die Banken sogenannte Konditionsanfragen. Diese haben keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Die endgültige Kreditentscheidung trifft die jeweilige Bank nach Prüfung Ihrer Angaben und Unterlagen.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr