Wie wirkt sich die Schufa auf meinen Kredit aus?

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus. Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen. Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Kredit
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Zum Merkzettel
Chat
Hallo
Neuer Kunde?
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie weiterhin schnell und sicher vergleichen können, empfehlen wir einen aktuellen Browser.
Trotzdem fortfahren
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
Schufa Gebäude von außen

Wie wirkt sich die Schufa auf meinen Kredit aus?

Die Schufa beeinflusst, ob Sie einen Kredit erhalten und zu welchen Konditionen. Um das Risiko eines Zahlungsausfalls einzuschätzen, nutzen Banken sowohl die dort gespeicherten Informationen als auch den Schufa-Score. Eine gute Bewertung kann deshalb Ihre Chancen auf eine Zusage und günstige Zinsen verbessern. Die Entscheidung über Ihren Kreditantrag trifft jedoch die Bank, die zusätzlich Ihr Einkommen, Ihre Ausgaben und bestehende Verpflichtungen berücksichtigt. Einige Banken verzichten auf eine Schufa-Abfrage und prüfen Ihre Bonität auf anderen Wegen, etwa anhand von Einkommensnachweisen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Welchen Einfluss hat die Schufa auf Zusage und Konditionen?

Die Schufa-Auskunft ist ein wichtiger Bestandteil der Bonitätsprüfung und kann sich bei Ihrem Kredit auf folgende Punkte auswirken:

  • Kreditzusage: Während eine gute Schufa-Bewertung Ihren Antrag unterstützt, können ein schwacher Score oder gemeldete Zahlungsstörungen eine Zusage erschweren oder zu einer Ablehnung führen. Einen einheitlichen Mindestscore, ab dem jede Bank einen Kredit vergibt, gibt es allerdings nicht.
  • Zinshöhe: Bei Krediten mit bonitätsabhängigen Zinsen kann eine gute Bewertung zu einem günstigeren Angebot beitragen. Schätzt die Bank das Ausfallrisiko dagegen höher ein, kann sie auch höhere Zinsen verlangen. 
  • Kredithöhe: Welchen Betrag Ihnen die Bank anbietet, hängt neben den Schufa-Daten vor allem davon ab, ob Ihr verfügbares Einkommen für die monatlichen Raten ausreicht.

Ein guter Schufa-Score garantiert daher keine Kreditzusage: Bleibt nach Abzug Ihrer laufenden Ausgaben zu wenig Geld für die Rückzahlung übrig, kann Ihr Antrag trotzdem abgelehnt werden. Umgekehrt schließt ein weniger guter Score einen Kredit nicht grundsätzlich aus, da Banken Ihre finanzielle Situation nach unterschiedlichen Kriterien bewerten.

Author image

Bekomme ich mit einem Schufa-Eintrag einen Kredit?

Ein Schufa-Eintrag ist nicht automatisch negativ. Auch regulär geführte Girokonten, Kreditkarten oder laufende Kredite werden erfasst. Entscheidend ist, welche Informationen gespeichert sind und wie die Bank diese bewertet.

Problematisch sind insbesondere negative Einträge wegen Zahlungsstörungen. Sie können Ihre Kreditchancen deutlich verschlechtern. Eine einzelne verspätete Zahlung oder eine Mahnung führt allerdings nicht automatisch zu einem negativen Eintrag: Für die Meldung offener Forderungen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Wie kann ich meine Kreditchancen besser einschätzen?

✔️ Prüfen Sie Ihre Schufa-Daten vor dem Kreditantrag. Über den kostenlosen Schufa-Account können Sie die gespeicherten Angaben einsehen. Entdecken Sie Fehler, lassen Sie diese bei der Schufa und dem meldenden Unternehmen prüfen und berichtigen. Mehr zur Einordnung Ihrer Bewertung erfahren Sie im Ratgeber zum Schufa-Score.

✔️ Berechnen Sie außerdem mit Hilfe einer Haushaltsrechnung, welche Rate in Ihr Budget passt und wie viel Kredit Sie sich leisten können. Die Schufa kennt weder Ihr Einkommen noch Ihr Vermögen. Diese Informationen erfragt die Bank gesondert. Ihr Score allein zeigt daher nicht, welchen Kredit Sie sich leisten können.

✔️ Vergleichen Sie persönliche Kreditangebote. Da Banken Ihre Bonität unterschiedlich bewerten, können sich Zusagen und Zinsen unterscheiden. Beim CHECK24 Kreditvergleich stellen die Banken sogenannte Konditionsanfragen. Diese haben keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Die endgültige Kreditentscheidung trifft die jeweilige Bank nach Prüfung Ihrer Angaben und Unterlagen.

Author image

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kredit beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 - 24 24 11 24 
Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr

✉️  kredit@check24.de

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Vergleichen Sie unverbindlich Kredite:

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
4,9/5 103.328 Bewertungen
„Schnelle und klare Kommunikation.‟ 11/2026

Weiterführende Links und Informationen

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr