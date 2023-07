CO2-Abgabe Regierung beschließt Anhebung der CO2-Abgabe - Heizkosten steigen ab 2024

"In den kommenden Jahren wird das Heizen mit Gas und Öl nicht nur durch die CO2-Abgabe kontinuierlich teurer. Wir rechnen damit, dass fossile Brennstoffe in Zukunft insgesamt teurer werden. Daher lohnt sich ein Vergleich der Anbieter in jedem Fall. Durch einen Wechsel aus der teuren Gasgrundversorgung zu einem alternativen Anbieter sparen Verbraucher*innen aktuell bis zu 1.700 Euro."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Die geplante Anhebung der CO2-Abgabe auf 45 Euro je Tonne im Jahr 2024 wird die Heizkosten für Gas- und Heizölkund*innen deutlich erhöhen.Ein Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh muss durch diese Maßnahme insgesamt 214,20 Euro an Kosten tragen. Das bedeutet eine Erhöhung um 48 Euro bzw. 29 Prozent im Vergleich zur ursprünglich geplanten Abgabe von 35 Euro. Bei einem Verbleib bei der 35-Euro-Marke hätten die Kosten für die Musterfamilie bei 166,60 Euro gelegen.Auch ein Singlehaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh Gas muss sich auf höhere Kosten einstellen. Im Jahr 2024 belaufen sich die Kosten auf 53,55 Euro, was einem Anstieg von zwölf Euro im Vergleich zur bisherigen CO2-Abgabe entspricht.Auch für Heizölverbraucher*innen bedeutet die Anhebung der CO2-Abgabe höhere Kosten. Eine Musterfamilie mit einem Verbrauch von 2.000 Litern Heizöl im Jahr muss 2024 insgesamt 283,78 Euro für die CO2-Abgabe aufbringen. Dies stellt einen Anstieg von 63,06 Euro bzw. 29 Prozent im Vergleich zur ursprünglichen Regelung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes dar.Ein Singlehaushalt, der mit Öl heizt, wird durch die Erhöhung des CO2-Preises zusätzlich belastet. Die Mehrkosten für die CO2-Abgabe betragen rund 16 Euro, sodass die Gesamtkosten 2024 bei 70,95 Euro liegen, verglichen mit 55,18 Euro ohne Anhebung des CO2-Preises.Die beschlossene Anhebung der CO2-Abgabe wird somit zu höheren Heizkosten für Verbraucher*innen führen. Es wird erwartet, dass fossile Brennstoffe insgesamt teurer werden, weshalb ein Anbietervergleich und gegebenenfalls ein Wechsel zu alternativen Anbietern empfohlen wird, um Kosten zu sparen.