Worauf es beim Girokonto für Auszubildende ankommt

Für viele Jugendliche und junge Erwachsene geht es jetzt endlich ans Geldverdienen. Dafür braucht es zunächst aber das passende Gehaltskonto. Woran Auszubildende ein gutes Girokonto erkennen und bei welchen Banken sie es finden.

1) Keine Kosten für Konto und Karte

Die Bank der Eltern wird schon die richtige sein? Nicht unbedingt. Auszubildende bringen ganz andere Voraussetzungen mit als langjährige Arbeitnehmer – danach sollte sich auch das Girokonto richten. Ganz gleich, ob gerade abgeschlossen oder schon längst als „Taschengeldkonto“ geführt: Azubis sollten prüfen, ob ihr Konto auch tatsächlich zu ihnen passt und bei Bedarf wechseln. Auch für all jene, die noch keines haben, dienen diese fünf Kriterien als Entscheidungshilfe.Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das gilt besonders für das Einkommen. Umso ärgerlicher ist es, wenn vom ersten Lohn oder Gehalt noch Kontogebühren abgehen. Das muss gar nicht sein, schließlich gibt es auch kostenlose Girokonten. Vor allem bei Direktbanken werden Auszubildende fündig.Verzichtet eine Bank auf Kontoführungsgebühren, muss das nicht gleich bedeuten, dass ihr Konto auch gebührenfrei ist. Anstelle eines pauschalen Entgelts verlangen Banken oft nur für einzelne Leistungen eine Gebühr, etwa für die Bereitstellung einer Girocard oder Kreditkarte. Auch Bargeldabhebungen oder Überweisungen sind mitunter kostenpflichtig.

CHECKliste: Ist mein Girokonto kostenlos? • Verzichtet die Bank auf eine Grundgebühr für die Kontoführung?

• Sind die Girocard und ggf. die zum Konto gehörige Kreditkarte sowohl in der Anschaffung als auch in der Nutzung kostenlos?

• Kann ich bei bankeigenen Automaten jederzeit gebührenfrei Geld abheben?

• Sind Überweisungen und Daueraufträge kostenlos?

Wer alle Fragen mit Ja beantworten kann, darf sich freuen. Für alle anderen gilt: Was nicht passt, wird passend gemacht.



2) Bedingungslose Kostenfreiheit

3) Überall und jederzeit an frisches Geld

4) Eine Frage des Alters

Neben den genannten Kosten sollten vor allem volljährige Auszubildende auch auf möglichst niedrige Dispozinsen achten. Bei einem finanziellen Engpass vermeiden sie so von Vornherein hohe Folgekosten für die Nutzung ihres Dispokredites.Viele Banken knüpfen die Kostenfreiheit ihrer Girokonten an einige Bedingungen, allen voran an einen monatlichen Gehaltseingang. Manches Institut setzt dabei auch Mindesteinnahmen voraus, die gerade Auszubildende nicht immer vorweisen können. Das gilt vor allem für jene, die eine unbezahlte schulische Berufsausbildung absolvieren. Es lohnt sich also, die Voraussetzungen gründlich zu prüfen und im Zweifel zu einer Bank zu wechseln, deren Girokonto bedingungslos gebührenfrei ist.Ob beim Bäcker um die Ecke, in der Stammkneipe oder beim Pizzabestellen mit Freunden: Bei so mancher Gelegenheit ist Bargeld nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel. Das ist so lange kein Problem, wie stets ein Geldautomat in der Nähe ist, an dem Kontoinhaber jederzeit kostenlos Geld abheben können. Alternativ bieten viele Banken mittlerweile das praktische Geldabheben an der Kasse an. Kunden können in Supermärkten oder Drogerien Bargeld abheben, wenn sie ihren Einkauf machen. Meistens erheben die Geldinstitute dafür jedoch Gebühren. Wie viele Automaten hat die eigene Bank? Gehört sie einem Automatenverbund an? Ist Bargeldabheben in Geschäften möglich? Kostet die Transaktion Gebühren? Das sind Fragen, die sich Berufsschüler durchaus stellen müssen. Denn einmal am Fremdautomaten Geld abgehoben, sind einige Euro weg.Das bestehende Konto ist kostenpflichtig und wirklich viele Automaten zum kostenlosen Geldabheben gibt es auch nicht? Dann sollten Lehrlinge tatsächlich über einen Kontowechsel nachdenken und je nach persönlichen Voraussetzungen diese beiden weiteren Kriterien berücksichtigen:Viele, die dieser Tage eine Berufsausbildung beginnen, sind noch minderjährig und damit nach dem Gesetz nur beschränkt geschäftsfähig. Manche Banken vergeben daher prinzipiell keine Girokonten an Auszubildende unter 18 Jahren. Bei allen anderen Geldhäusern braucht es für die Eröffnung die Zustimmung der Eltern. Auch nach oben hin spielt das Alter bei der Wahl eines Girokontos eine Rolle: Spezielle Konten für Berufsschüler sind nämlich oft nur bis zu einer bestimmten Altersgrenze gebührenfrei.

Zwischen Schule und Berufsleben: Was Minderjährige schon dürfen und was nicht Nicht nur bei der Kontoeröffnung gelten für Jugendliche gesonderte Regeln. Im Gegensatz zu ihren älteren Mit-Auszubildenden dürfen sie zudem ihr Konto nicht überziehen. Einen Dispokredit gibt es für unter 18-Jährige daher nicht. Ebenso wenig eine echte Kreditkarte. Stattdessen erhalten sie in der Regel eine Prepaid-Karte, die vor Nutzung aufgeladen werden muss.



Übrigens: Auch eine Girocard gibt nicht jede Bank an ihre minderjährigen Kunden aus. Mit einer Servicecard können Jugendliche dennoch Geld am Automaten abheben. Lastschriften – wie etwa beim Bezahlen an der Ladenkasse mit Unterschrift – sind damit aber nicht möglich. Durch die verzögerte Abbuchung vom Konto könnte der Auszubildende so schließlich sein Konto überziehen.

5) Belohnung für die Kontoeröffnung

Banken im CHECK: Hier finden Auszubildende kostenlose Girokonten

Konto Kontoname Höchstalter Kosten Girokonto Kosten (Debit-)Kreditkarte Kosten Bargeld abheben ING Girokonto 28 kostenlos kostenlos kostenlos euroweit C24 Smartkonto kein Höchstalter kostenlos kostenlos kostenlos weltweit DKB Girokonto 28 kostenlos kostenlos kostenlos weltweit comdirekt Girokonto aktiv 28 kostenlos kostenlos kostenlos weltweit N26 N26 Standard kein Höchstalter kostenlos kostenlos kostenlos euroweit Norisbank Top-Girokonto 21 kostenlos kostenlos kostenlos weltweit 1822direkt Girokonto Klassik kein Höchstalter kostenlos bei monatl. Geldeingang von 700 € ab 2,49 €/Monat 6x/Monat kostenlos Western Union Standard Bankkonto kein Höchstalter kostenlos kostenlos kostenlos euroweit

Geld zur Seite legen, aber wie? Hier und da stecken die Großeltern Geld zu, zu Weihnachten und zum Geburtstag gibt es auch das eine oder andere kleine Sümmchen. Doch wohin mit diesen Einnahmen, wenn sie nicht gerade dringend gebraucht werden? Aufs Girokonto? Besser nicht. Auf Girokontoguthaben zahlen Banken aktuell nämlich keine Zinsen mehr. Anders sieht das beim Tagesgeldkonto aus: Hier erhalten Sparer mitunter über ein Prozent Zinsen und können dennoch jederzeit flexibel auf ihr Erspartes zugreifen, wenn es finanziell mal eng wird.

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 02.08.2016 (Autor: Franziska Händschel) veröffentlicht und am 15.11.2023 aktualisiert.

Mit Eröffnungsgutschriften oder Gutscheinen belohnen Banken ihre Neukunden für den Abschluss und die regelmäßige Nutzung eines Girokontos. Derlei Prämien sollten allerdings weniger Hauptgrund für die Entscheidung für oder gegen eine Bank, als vielmehr das Zünglein an der Waage sein. Stimmen die Rahmenbedingungen wie Kosten und Bargeldbereitstellung, kann es gewiss nicht schaden, mit dem Bonus gleich den Kontostand um zwei- oder sogar dreistellige Beträge zu erhöhen. Auszubildende sollten auch hier auf das Kleingedruckte achten. Denn um die attraktiven Prämien zu erhalten, müssen sie oft einige Voraussetzungen erfüllen. Dazu zählen etwa ein monatlicher Gehaltseingang oder eine rege Nutzung von Überweisungen und Co. Banken wissen jedoch um die Geldknappheit eines Auszubildenden und gewähren ihren Bonus daher oft auch schon bei niedrigen Einkünften.Ein Blick auf die Konten im CHECK24 Girokontenvergleich zeigt: Jedes von ihnen ist für Schüler, Studenten oder Azubis ab 18 Jahren grundsätzlich geeignet und fast durchweg kostenlos. Die wichtigsten Konditionen im Überblick: