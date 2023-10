Die DKB trennt sich von einer ihrer Banking-Apps

München, 05.10.2023 | 13:00 | anb

„Moderner und intuitiver“ – damit bewirbt die DKB die neue App, die künftig als einzige zur Verfügung steht. Auch das Banking über den Desktop-Browser wurde neugestaltet und, laut Bank, verbessert. Am 10. Oktober 2023 sollen die alten Varianten abgeschaltet werden.

So gelingt der Umstieg auf die neue, blaue DKB App

Quelle: DKB YouTube Channel | Für externe Inhalte übernimmt CHECK24 keine Gewähr.

Das kann die neue DKB App

Rund 400.000 Kunden nutzen bisher noch die alte, weiße App und müssen sich entsprechend umstellen. Der Wechsel funktioniert schnell und einfach, so die DKB: die neue App im App Store oder Google Play Store herunterladen, öffnen und sich mit den bisherigen Zugangsdaten anmelden. Per SMS erhält der Kunde einen Code, mit dem er die Anmeldung bestätigen muss. Schon ist der Wechsel vollzogen. Einzige Voraussetzung ist, dass im alten Online-Banking die aktuelle Handynummer hinterlegt war, damit der Code ankommt.Mit der neuen App will die Bank einige Funktionen vereinfachen. So ist die schnelle Änderung der PIN für die Visa Debitkarte eine neue Option, Überweisungen lassen sich per Gesichtserkennung oder Fingerprint verifizieren anstatt mit einer TAN2go-Eingabe. Kontokarten können gesperrt und ganz leicht wieder entsperrt werden. Apple Pay und Google Pay können über die App genutzt werden und sogar der Handel mit Wertpapieren ist möglich.Neu im Online-Banking über den Browser ist, dass man für die Anmeldung zwingend die App benötigt. Um diese kommen DKB-Kunden also nicht mehr herum. Dafür soll die Verwaltung der Konten und die Erstellung von Überweisungen einfacher sein. Die Visa Debitkarte lässt sich temporär sperren und wieder entsperren.