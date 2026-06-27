Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck im Festgeldvergleich

Festgeld von Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck

Die Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG ist eine Genossenschaftsbank aus dem Großraum München, deren Festgeldangebote bundesweit über Vergleichsplattformen verfügbar sind. Aus unserer Redaktionssicht hebt sich das Angebot vor allem durch die außergewöhnlich hohe mögliche Anlagesumme von vielen anderen Genossenschaftsbanken ab. Die Bank ermöglicht Festgeldanlagen von bis zu 1.000.000 Euro und zählt damit zu den Anbietern mit den höchsten Anlagegrenzen im deutschen Festgeldvergleich. Anleger sollten dabei berücksichtigen, dass die gesetzliche Einlagensicherung unabhängig von der Anlagesumme bis 100.000 Euro pro Kunde gilt. Die Zinsgutschrift erfolgt jährlich, sodass gutgeschriebene Zinsen bei mehrjährigen Laufzeiten regelmäßig weiter verzinst werden können.

Für wen empfehlen wir die Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck?

Aus unserer Sicht eignet sich das Angebot insbesondere für Sparerinnen und Sparer, die einen größeren Anlagebetrag bei einem deutschen Genossenschaftsinstitut anlegen möchten. Die hohe Maximalanlage und die jährliche Zinsgutschrift unterscheiden das Angebot von vielen Wettbewerbern. Wer neben den Konditionen auch auf Anbieterstruktur und institutionellen Hintergrund achtet, findet hier eine interessante Festgeldoption.