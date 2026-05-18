Volksbank Mittlerer Schwarzwald im Festgeldvergleich

Volksbank Mittlerer Schwarzwald - Festgeld 2 Jahre
Zinssatz effektiv
|2,85 %
|Zinssatz nominal
|2,85 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|2 Jahre
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationen zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1875
|Die Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG mit Hauptsitz in Wolfach wurde im Jahr 1875 gegründet. Ihr Geschäftsfokus liegt als Universalbank auf einem breiten Leistungsspektrum für Privat- und Firmenkunden. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 1,55 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) angeschlossen. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.