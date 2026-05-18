Volksbank Mittlerer Schwarzwald im Festgeldvergleich

Festgeld von Volksbank Mittlerer Schwarzwald

Die Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG ist eine Genossenschaftsbank mit Sitz in Wolfach. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1875 zurück. Sie bietet Privat- und Firmenkunden Dienstleistungen rund um Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierung an.

Bei CHECK24 finden Sie von der Volksbank Mittlerer Schwarzwald derzeit Festgeld mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Die Anlage ist zwischen 10.000 und 100.000 Euro möglich. Die Zinsen werden jährlich gutgeschrieben, eine Verlängerung nach Laufzeitende ist möglich. Abschluss und Verwaltung erfolgen über das CHECK24 Anlagekonto. Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des BVR angeschlossen. Neben dem gesetzlichen Einlagenschutz bis 100.000 Euro pro Person und Bank besteht damit ein zusätzlicher Schutz nach den Regeln der freiwilligen Sicherungseinrichtung. Anfallende Steuern auf Zinserträge führt die Bank automatisch ab. Ein Freistellungsauftrag kann berücksichtigt werden.

Für wen kommt die Volksbank Mittlerer Schwarzwald beim Festgeld infrage?

Aus unserer Redaktionssicht kommt das Angebot für Sparer infrage, die mindestens 10.000 Euro für zwei Jahre fest anlegen und eine deutsche Genossenschaftsbank bevorzugen. Die Verwaltung über CHECK24 und die Verlängerungsoption ergänzen das Angebot. Wer kleinere Beträge oder eine andere Laufzeit wählen möchte, sollte weitere Angebote vergleichen.