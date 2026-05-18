Die Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg mit Hauptsitz in Beuerberg wurde im Jahr 1894 gegründet und ist Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst das regionale Bankgeschäft für Privat- und Firmenkunden. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 362,6 Mio. Euro.

Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.