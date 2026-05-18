Münchener Hypothekenbank im Festgeldvergleich

Festgeld von Münchener Hypothekenbank

Die Münchener Hypothekenbank eG ist eine auf die Finanzierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisierte Genossenschaftsbank. Sie wurde 1896 gegründet und hat ihren Sitz in München. Die Bank gehört zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe und arbeitet bei der privaten Immobilienfinanzierung unter anderem mit Volksbanken und Raiffeisenbanken zusammen.

Einordnung für Sparer

Aus unserer Redaktionssicht hebt sich das Festgeldangebot vor allem durch die Auswahl unterschiedlicher Laufzeiten ab. Anlagen sind für Zeiträume von einem Monat bis drei Jahren möglich. Damit eignet sich das Angebot sowohl für kurzfristige als auch für längerfristig geplante Anlagen. Die Mindestanlage beträgt 2.000 Euro, maximal können 200.000 Euro angelegt werden. Bei Laufzeiten ab zwei Jahren erfolgt die Zinsgutschrift jährlich. Eine Verlängerung zum Laufzeitende ist möglich. Zu beachten ist, dass neue Anlagen nur zu wöchentlichen Startterminen beginnen. Steuerlich gibt es keine Besonderheiten: Zinserträge werden nach deutschem Steuerrecht behandelt und ein Freistellungsauftrag kann genutzt werden.

Für wen empfehlen wir die Münchener Hypothekenbank?

Unserer Einschätzung nach eignet sich das Angebot insbesondere für Sparer, die Wert auf ein deutsches Genossenschaftsinstitut und eine flexible Laufzeitauswahl legen. Durch die Mindestanlage von 2.000 Euro kommt das Festgeld auch für kleinere Anlagebeträge infrage.