Bauzinsen auf Rekordtief Mit einer 0,31-Prozent-Finanzierung gehört Ihre Traumimmobilie bald Ihnen

Nur geschenkt wäre günstiger. Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen sind tatsächlich so niedrig wie nie. Diesen Satz haben Sie in den letzten Jahren am laufenden Band lesen können. Doch auch wenn es kaum zu glauben ist: Selbst die Rekordtiefs vergangener Tage konnten abermals geknackt werden. So konnten sich Verbraucher im Februar schon mit 0,31 Prozent effektiven Jahreszins die Finanzierung Ihrer Wunschimmobilie sichern.

So günstig wie nie: Schon mit 0,31 Prozent eff. Jahreszinsen können Sie zur Zeit Ihre Wunschimmobilie finanzieren